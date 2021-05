Luhut: Hyundai dan LG Akan Groundbreaking Pabrik Baterai di Indonesia

Sabtu, 29 Mei 2021 | 16:46 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pihaknya sedang dalam tahap pengembangan pabrik baterai mobil listrik oleh Hyundai Motor Group dan LG Chem Ltd di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut, direncanakan melakukan groundbreaking pada September hingga Oktober 2021.

"Mereka (LG dan Hyundai, red) akan taruh uang Agustus bersama BUMN. Nanti September-Oktober akan groundbreaking,” ucap Luhut di acara Silaturahmi Nasional yang digelar Anindya Bakrie, di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (28/5/2021) malam.

Sebelumnya pada Senin (24 /5/2021) Luhut beserta delegasi melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai perusahaan asal Korea Selatan di antaranya CEO LG Energy Solution Jong Hyun Kim, Chairman of Korea Federation of Banks Kim Gwang-soo,Vice Chairman/CEO SK E&S Co Ltd Jeong Joon Yu serta perusahaan farmasi Sungwun Pharmacopia.

Dalam pertemuan dengan CEO LG Energy Solution Jong Hyun Kim, Luhut membahas investasi di bidang baterai kendaraan listrik. Konsorsium LG sendiri telah menandatangani perjanjian awal yang dilakukan secara virtual pada tanggal 29 April 2021.

Ia mengatakan, saat ini transformasi yang dilakukan tidak hanya produk hulu saja tetapi mulai masuk ke hilir. Sehingga produk Indonesia bisa memiliki nilai tambah. Dengan potensi sumber daya alam yang ada seharusnya Indonesia sudah menjadi bagian dari rantai pasok global (rantai pasok global). Dengan catatan ekspor produk yang dilakukan bukan hanya bahan mentah tetapi yang sudah memiliki nilai tambah tinggi.

"Jadi anda lihat, tembaga nikel, bauksit, timah, kita punya semua. Masa (Indonesia) tidak menjadi bagian global supply chain. Saya bersyukur Presiden Joko Widodo sangat paham mengenai hal ini dan tidak main-main,” ucap Luhut.

