Captain Wisnu Wijayanto Dipilih Jadi Dirut Batik Air

Jakarta, Beritasatu.com - Batik Air menunjuk Captain Wisnu Wijayanto sebagai direktur utama untuk menggantikan pelaksana harian (plh) direktur utama, yakni Captain Daniel Putut Kuncoro Adi.

Corporate Communications Strategic Batik Air Danang Mandala Prihantoro juga menjelaskan, Lion Air Group berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras almarhum Captain Achmad Lutfhie sebagai CEO sebelumnya yang telah meningkatkan jaringan penerbangan dan kekuatan armada dengan generasi pesawat modern selama masa baktinya.

"Captain Wisnu Wijayanto merupakan bagian dari tim kepemimpinan senior di Lion Air Group. Sebelumnya bertindak pada Januari 2014-Januari 2017 sebagai Director of Safety, Security and Quality Assurance Batik Air kemudian Direktur Utama Fasilitas Kebandarudaraan (Director of Airport Facility – PT Angkasa Aviasi Servis) anggota dari Lion Air Group yang bertanggung jawab terhadap operasional layanan penumpang, barang, kargo dan pesawat selama di darat (ground support and handling)," kata Danang Mandala dalam keterangan resmi, Sabtu (29/5/2021).

Terhitung 20 Mei 2021 bertepatan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Captain Wisnu Wijayanto mulai menjalankan misi Batik Air sebagai operator penerbangan (airlines) untuk menyediakan penerbangan berkonsep premium (full service airlines).

Sebagai Pejabat Eksekutif tingkat tertinggi, kata Danang, laki-laki lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000, jurusan Teknik Manajemen Industri ini akan lebih fokus atas kelancaran fungsi korporasi, profitabilitas perusahaan dan fungsi serta target perusahaan sehari-hari.

Captain Wisnu akan melaksanakan peran penting guna memimpin dari berbagai upaya terobosan (transformasi) sejalan langkah strategis Batik Air untuk menghadapi tantangan di tengah masa waspada pandemi Covid-19, menciptakan peluang seiring mengembangkan bisnis menjadi lebih besar lagi.

Bersama pemangku kepentingan dari regulator (pemerintah), jajaran direksi Lion Air Group, mitra terkait serta industri lainnya, Captain Wisnu dengan pengalaman kepemimpinan, semangat sinergitas yang tinggi, analisis penerbangan yang optimistis bertumbuh, dinamika pasar dan permintaan sesuai kebutuhan tamu (penumpang Batik Air), strategi dan pengembangan penjualan serta operasiional, akan membawa Batik Air terbang lebih tinggi lagi.

"Menjabat dalam posisi vital di Batik Air, pilot yang memiliki kemampuan menerbangkan jenis pesawat (type rating) Airbus 320, Boeing 737-800NG dan Boeing 737-900ER ini dipercaya dapat memimpin dan didukung oleh jajaran direksi, sehingga bisa menyediakan angkutan udara di kelas layanan penuh," ujar Danang.

Ada pun Captain Daniel Putut Kuncoro Adi tetap mengemban tugas sebagai Direktur Pengatur (Managing Director) of Lion Air Group. Pejabat perusahaan level atas (eksekutif) yang bertugas dalam manajemen secara total terhadap Lion Air Group. Bertanggung jawab untuk merencanakan operasi strategis dan memastikan tujuan perusahaan jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang.

