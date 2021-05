Yenny Wahib: Selamatkan Garuda Indonesia

Sabtu, 29 Mei 2021 | 22:40 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Putri Gus Dur, Yenny Zannuba Wahid meminta semua pihak agar selamatkan PT Garuda Indonesia dari kepailitan atau kebangkrutan.

Hal itu disampaikan Yenny Wahid dalam akun twitternya Sabtu (29/5/2021).

“Banyak yg soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tdk dipailitkan,” kata Yenny.

Yenny mengatakan, problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien. “Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mhn support & doanya,” pinta Yenny.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan empat opsi untuk selamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Dari keempat opsi, dua di antaranya, restrukturisasi kinerja keuangan atau melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah.

PT Garuda Indonesia Tbk mengalami guncangan karena situasi pandemi Covid-19 membuat penumpang pesawat menurun drastis. Hal ini pun berdampak pada kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Sehingga perusahaan harus melakukan langkah penyesuaian aspek supply dan demand di tengah penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan, salah satunya adalah menawarkan pensiun dini kepada para karyawannya.

Beberapa fakta yang dialami PT Garuda Indonesia saat ini antara tawarkan pensiun dini untuk para karyawa.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan alasan Garuda Indonesia menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya.

Menurutnya, di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung, mengharuskan perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply dan demand di tengah penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan.

"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria," ujar Irfan Jumat (21/5/2021).

Selain itu, pendapatan Garuda turun 68% dan rugi Rp15 triliun. Emiten dengan kode GIAA itu terakhir kali menyampaikan laporan keuangan kuartal III-2021 yang berakhir September. Sepanjang Januari-September 2021, perseroan membukukan pendapatan usaha US$ 1,14 miliar atau setara Rp16 triliun turun 68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 3,54 miliar dolar AS.

Penurunan pendapatan terjadi pada penumpang dan kargo. Pendapatan dari penumpang turun 71% menjadi US$ 736 juta dan kargo turun 26% menjadi US$ 180 juta. Pendapatan Garuda dari penerbangan charter naik hampir 4 kali lipat menjadi US$ 47 juta. Sementara dari haji turun 100% alias 0 dari sebelumnya US$ 294 juta.

Garuda mencatatkan rugi bersih US$ 1,07 miliar atau Rp 15 triliun. Padahal pada periode yang sama 2019, perseroan membukukan laba bersih US$ 122 juta.

Selanjutnya, saham Garuda melonjak turun, akibat kondisi keuangan. Saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tertekan pada perdagangan Selasa (25/5/2021). Saham Garuda anjlok 18 poin atau 6,12% ke level Rp276 per lembar saham.

Pada perdagangan Senin, 24 Mei 2021, saham Garuda ditutup di level Rp294 atau melemah 22,00 poin atau 6,96% dari sebelumnya Rp316. Sementara posisi yang lebih lemah ada di level 290,00 pada 29 Januari 2020 lalu. Sepanjang tahun 2021 ini, saham GIAA merosot 21,39%.

Sumber: BeritaSatu.com