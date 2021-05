Bursa Asia Beragam Jelang Pengumuman Data Manufaktur Tiongkok

Senin, 31 Mei 2021 | 08:19 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Senin pagi (31/5/2021), karena investor menanti rilis Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur resmi Tiongkok Mei.

Nikkei 225 di Jepang melemah 0,34% di awal perdagangan, sementara indeks Topix turun 0,36%.

Penjualan ritel Jepang naik 12% pada April dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data pemerintah yang dirilis Senin. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar naik 15,3%, menurut Reuters.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan naik tipis 0,1%. Di Australia, S&P/ASX 200 menguat 0,16%. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan menguat.

Pada perdagangan Senin, investor fokus pada rilis data aktivitas manufaktur Tiongkok bulan Mei. Indeks Manajer Pembelian manufaktur akan keluar pada 9.00 pagi waktu HK/SIN pagi ini.

Sementara bursa AS tutup pada Senin karena hari libur.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 90,074 setelah lonjakan baru-baru ini ke level di atas 90,3.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,91 per dolar, setelah melemah akhir pekan lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7704, lebih rendah dari level di atas US$ 0,776 minggu lalu.

Harga minyak naik di jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent bertambah 0,39% menjadi US$ 68,99 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga menguat 0,48% menjadi US$ 66,64 per barel.

