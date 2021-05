Kemdag Minta Importir Sesuaikan Harga Kedelai

Senin, 31 Mei 2021 | 15:44 WIB

Oleh : Sanya Dinda / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag), Oke Nurwan menyambut baik mulai adanya penurunan harga kedelai dunia pada minggu ini dibandingkan minggu sebelumnya. Dia pun meminta importir kedelai menyesuaikan harga agar tetap stabil. Penurunan harga ini diharapkan dapat membantu para perajin tempe dan tahu agar bisa terus berproduksi.

"Harga kedelai dunia sudah mengalami penurunan. Kami minta dukungan para pelaku usaha, khususnya importir kedelai untuk menjaga harga kedelai impor agar harga tahu dan tempe di tingkat perajin tetap stabil. Kami juga mengapresiasi komitmen para pelaku usaha kedelai dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kedelai pada puasa dan Lebaran 2021 lalu,” kata Oke dalam keterangan resmi Senin (31/5/2021).

BACA JUGA PSI Minta Pemerintah Perhatikan Perajin Tempe dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai

Berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT), harga kedelai mulai menunjukkan tren penurunan. Pada minggu keempat Mei 2021, harga kedelai berada di kisaran US$ 15,04/bushels atau Rp 9.220/kg landed price, turun 5,1% dari minggu sebelumnya yaitu US$ 15,86/bushels atau Rp9.604/kg landed price.

Oke mengatakan harga kedelai dunia berpotensi terus menurun karena beberapa negara produsen telah memasuki masa panen. "Meskipun mulai terjadi penurunan harga, namun harga kedelai dunia masih cukup tinggi. Hal ini akan berdampak pada penyesuaian sementara harga tahu dan tempe sebesar 10% hingga 15%,” kata Oke.

Penurunan harga kedelai dunia, ujar Oke, akan berdampak baik terhadap produksi tahu dan tempe nasional. "Kami berharap adanya penurunan harga kedelai dunia dapat disikapi secara positif oleh para pelaku usaha kedelai dalam negeri baik importir, distributor, maupun perajin tahu dan tempe. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha tahu dan tempe nasional,” ucap Oke.

BACA JUGA Harga Kedelai Masih Rentan Alami Kenaikan

Oke menegaskan, Kementerian Perdagangan secara periodik akan terus memantau dan mengevaluasi pergerakan harga kedelai dunia baik ketika terjadi penurunan maupun kenaikan harga. Pemerintah akan memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe dan harga di pasar tetap terjangkau masyarakat.

“Kami menghimbau pada para importIr untuk memastikan dan tetap menyalurkan stok kedelai secara rutin kepada seluruh pengrajin tahu dan tempe, termasuk anggota Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) di Puskopti provinsi maupun kabupaten/kota,” imbuh Oke.

Sumber: BeritaSatu.com