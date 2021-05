IICD Beri Penghargaan Emiten dengan Tata Kelola Terbaik

Senin, 31 Mei 2021 | 17:35 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) menggelar acara “The 12th IICD Corporate Governance Awards”. Ajang ni merupakan ajang penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG.

“Penghargaan ini diberikan kepada emiten-emiten yang di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19 ini tetapi tetap konsisten menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik,” kata Chairman IICD Sigit Pramono dalam acara The 12th IICD Corporate Governance Awards di Ballroom Financial Club, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Terdapat dua kelompok yang dinilai, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar (big cap) dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah (midcap). Pemberian apresiasi kepada para emiten dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (big cap & mid cap) dibagi menjadi 10 kategori, yaitu Best CG Overall, Best Financial Sector, Best Non-Financial Sector, Best SOE/BUMN, Best Right of Shareholders, Best Equitable Treatment of Shareholders, Best Role of Stakeholders, Best Disclosure & Transparency, Best Responsibility of the Boards, dan Most Improved.

Adapun penggunaan metode penilaian berdasarkan ASEAN CG Scorecard yang baru diterapkan pada tahun 2011, dan penilaian ini dilakukan oleh 10 assessor IICD yang mumpuni.

Acara IICD CG Awards diselenggarakan secara offline dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti mendesinfektan ruangan dan peralatan sebelum acara dimulai, pembatasan kapasitas peserta yang hanya 25% dari kapasitas gedung, menjaga jarak, memakai masker, menyediakan hand sanitizer di beberapa tempat, serta menyediakan rapid test antigen untuk seluruh kru, jurnalis, panitia serta seluruh tamu undangan yang hadir. Acara ini juga turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-11 Boediono yang menyampaikan closing remarks sebelum pengumuman Best Overall BigCap & MidCap.

Sumber: BeritaSatu.com