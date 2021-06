Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data Manufaktur Tiongkok

Selasa, 1 Juni 2021 | 08:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka beragam pada perdagangan Selasa pagi (1/6/2021). Pelaku pasar menantikan rilis data dari lembaga swasta soal aktivitas manufaktur Tiongkok di bulan Mei.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,09%, indeks komposit Shanghai turun 0,01%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,28%, dan Kospi Korsel naik 0,57%.

Bank sentral Australia hari ini dijadwalkan mengumumkan tingkat suku bunga.

Pelaku pasar Malaysia akan mencermati pergerakan pasar modal setelah kemarin, Pemerintah mengumumkan paket stimulus sebesar 40 miliar ringgit atau setara US$ 9,7 miliar dolar menjelang pengetatan lockdown untuk mengendalikan Covid-19.

Caixin/Markit akan mengumumkan indeks manufaktur atau PMI bulan Mei pada hari ini. Data PMI versi pemerintah menunjukkan PMI Mei di angka 51,0 atau sedikit lebih rendah dari survei Reuters di 51,1.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent pagi ini relatif datar di US$ 69,31 per barel, sementara WTI naik 0,87% ke US$ 66,9 per barel.

Sumber: BeritaSatu.com