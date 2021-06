Boediono Minta Perusahaan Tetap Kedepankan GCG di Tengah Pandemi

Selasa, 1 Juni 2021 | 11:28 WIB

Wakil Presiden RI periode 2009-2019 Boediono saat memberi sambutan penutup dalam acara The 12th IICD Corporate Governance Awards”, di Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. Terdapat dua kelompok yang dinilai, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar (Big Cap) dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah (Mid Cap). (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)

Jakarta, Beritasatu.com – Pergeseran bisnis dan ekonomi yang terjadi secara masif sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 memicu perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Seperti diketahui, pandemi menuntut semua perusahaan baik secara global untuk mempercepat pada adopsi di sisi teknologi. Hal itu lantas mempengaruhi proses bisnis. Namun, implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan good corporate governance (GCG) tetap menjadi pondasi dari setiap perubahan yang terjadi.

Wapres RI periode 2009–2014 sekaligus Ketua Dewan Penasehat Indonesia Institut for Public Governance (IIPG) Boediono mengatakan bahwa pandemi virus corona menjadi ujian bagi sistem kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia. Tapi dampak merebaknya Covid-19 tak berhenti di situ, hingga pada akhirnya turut mengubah pola bisnis di semua sektor usaha.

”Pandemi mempunyai dampak mengubah keadaan yang sudah mapan, tapi bersamaan itu dengan kemajuan teknologi mengubah konstelasi ekonomi dan bisnis di semua negara. Teknologi dan pandemi telah mengubah, menggeser secara drastis pola dan komposisi dari permintaan masyarakat, konsumen, pemerintah maupun dari sisi ekspor,” ucapnya di acara pemberian penghargaan “The 12th IICD Corporate Governance Awards, di Ballroom Financial Hall, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Bahkan, di negara yang sudah mengalami titik kritis dari penanganan pandemi sudah nampak terbagi sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan tenaga kerja atau tidak sebagai dampak dari penerapan teknologi di masa pandemi. Sebagai contoh di negara Amerika Serikat (AS), ada jutaan permintaan tenaga kerja yang tidak bisa dipenuhi karena adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara pendidikan dan keahlian. Hal ini pun menurutnya tak terlepas dari kebijakan Presiden AS Joe Biden.

Di sisi lain, adanya perubahan bisnis yang meningkat membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang lebih besar. Hal itu sudah dialami mayoritas perusahaan-perusahaan di AS yang meningkatkan capex-nya di atas 10%. “Sementara bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, kita harus mawas diri dengan apa yang cocok kondisinya bagi kita untuk dijadikan pelajaran. Di industri, mereka (AS) tingkatkan capex luar biasa untuk kebutuhan microchip. Tapi, kalau kita akan tidak punya dasarnya. Jadi, apa yang kita dapatkan dalam recovery dunia ini?,” katanya.

Tapi dirinya menekankan bahwa kondisi apapun yang terjadi akibat pandemi Covid-19 jangan membuat pesimis. Adapun, krisis yang terjadi saat ini berbeda dari krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Sebab, krisis yang masih melanda ini bersifat multidimensi dan terjadi secara bersamaan.

Boediono menambahkan, perubahan tersebut juga tidak hanya terjadi sementara, tetapi bisa berkelanjutan, sehingga harus disikapi oleh semua pihak. Misalnya saja perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, sehingga memberi dampak luas pada sektor lain seperti ritel, logistik, hingga jasa keuangan dengan maraknya financial technology (fintech). Selain itu, adanya kebijakan work from home (WFH) dan school from home juga turut melahirkan paradigma baru.

“Intinya bahwa kita harus siapkan diri selama menghadapi atau menerima situasi dari perubahan yang mendasar ini,” imbau Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2008-2009 tersebut.

Oleh sebab itu, Boediono meminta, agar manajemen perusahaan baik di level direksi dan komisaris dapat menghadapi tantangan baru dengan strategi yang tepat. Di sisi lain, para pemimpin yang saat ini menduduki kursi kepemimpinan, harus dapat mewariskan hal-hal yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya kepada para generasi penerus, termasuk dalam hal penerapan GCG.

"GCG itu pondasi dari apapun yang kita miliki, dari strategi apapun yang kita ambil. Tapi, itu dirasa masih kurang cukup. Dalam perubahan ekonomi dan bisnis yang masif ini, maka perlu dipikirkan bagaimana menerapkan kembali silabus-silabusnya termasuk memasukkan upaya dan landasan dari direktur dalam melaksanakan GCG di tengah pancaroba ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Boediono juga memberi apresiasi kepada IICD yang telah menyelenggarakan “The 12th IICD Corporate Governance Awards”. Ini merupakan ajang penghargaan kepada emiten-emiten yang telah mengimplementasikan praktik GCG. ”Saya menyampaikan apresiasi kepada IICD yang telah menggelar acara ini. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita memang tidak boleh menyerah dan harus terus berinovasi,” tutup Boediono.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesia Institut for Public Governance Sigit Purnomo menyatakan, pentingnya bagi setiap stakeholder untuk saling menyemangati di pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dari tahun lalu ini. ”Penghargaan emiten ini perlu karena mereka sudah berupaya ditengah kesulitan masih bisa istiqomah dan konsisten jalankan perusahaan dengan GCG yang baik. Ini sekaligus rasa syukur dan apresiasi ditengah kesulitan masih bisa bersama-sama menjaga amanah GCG yang baik,” ungkap Sigit.

IICD Conference and Award yang selalu dilaksanakan setiap tahun tersebut jelas Sigit merupakan upaya IICD sebagai lembaga nirlaba yang independen untuk terus aktif mempromosikan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan di Indonesia.

Dalam webinar “Road to The 12th IICD Corporate Governance Awards 2021” Sigit mengungkapkan, saat ini kinerja GCG Indonesia mengalami penurunan, khususnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Karenanya, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat tekad memperbaiki kinerja di bidang GCG. “Ini sangat memerlukan komitmen, keterlibatan dan kerja nyata dari semua pihak mulai dari pemerintah, regulator, pelaku usaha, pegiat tata kelola dan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sigit menegaskan, IICD juga selalu siap bekerja sama untuk meningkatkan prestasi bangsa Indonesia di bidang tata kelola (governance), baik dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai lembaga payung yang mengeluarkan kebijakan governance, maupun dengan para pegiat tata kelola.

