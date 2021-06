Selamatkan Garuda, Ini Langkah yang Perlu Ditempuh

Selasa, 1 Juni 2021 | 21:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sedang terlilit utang sebesar Rp 70 triliun, di mana jumlah utang tersebut bertambah lebih dari Rp 1 triliun setiap bulannya. Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, masalah keuangan Garuda bukan baru muncul karena Covid-19, tetapi sebagai akumulasi dari inefisiensi yang terjadi di Garuda jauh sebelum pandemi.

Untuk itu kata dia, pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian mendalam perihal masalah mendasar yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Harus dipisahkan persoalan di Garuda yang sudah terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi muncul, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tepat. “Jangan sampai masalah di Garuda yang mengemuka di masa pandemi Covid-19 ini menjadi ajang cuci tangan atas persoalan-persoalan sebelum pandemi terjadi,” kata Abra Talattov saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (1/6/2021).

Salah satu inefisiensi di Garuda yang perlu diaudit terkait leasing pesawat. Hal ini bisa dilihat dari rasio sewa pesawat terhadap pendapatan Garuda yang mencapai 24,7% atau yang terbesar di seluruh maskapai di dunia. Berikutnya terkait bunga pinjaman, menurut Abra perlu dinilai apakah bunga kredit yang dibayarkan Garuda sudah cukup fair di market.

“Saya melihat di laporan keuangan Garuda kuartal III tahun lalu, masih ada beberapa kredit yang berikan bank-bak besar terutama bank Himbara (Himpunan Bank Negara), rate-nya itu cukup besar sampai 8% lebih dibandingkan rate yang diberikan bank-bank swasta lain. Jadi saya pikir perlu dievaluasi atau dilihat apakah masih ada ruang kemungkinan, terutama bagi bank Himbara untuk memberikan dukungan bagi sesama BUMN untuk menurunkan bunga pinjamannya,” kata Abra.

Bila selama ini Garuda memiliki kewajiban denda pajak, menurut Abra bisa juga dipertimbangkan insentif oleh pemerintah. “Dari sisi perpajakan, apakah masih ada ruang bagi Garuda, baik penundaan ataupun penghapusan pembayaran denda pajak. Kemudian dari sisi dukungan terhadap beban utang baru, barangkali bisa juga diupayakan penjaminan utang oleh BUMN penjaminan kredit. Intinya agar tingkat bunga utang Garuda ke perbankan juga bisa diturunkan lagi,” kata Abra.

Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai Garuda perlu menurunkan tarifnya agar pesawat bisa terisi lebih banyak lagi. Pasalnya di masa pandemi, tingkat keterisian pesawat Garuda hanya sekitar 25% sampai 30%, sehingga secara hitung-hitungan bisnis sangat berat. “Saya mempertanyakan Garuda yang masih pakai strategi harga premium dengan mematok tarif domestik pada tarif batas atas, walaupun keterisiannya hanya pada kisaran 25% sampia 30%. Kenapa tidak menurunkan tarifnya agar pesawat terisi lebih banyak,” kata Alvin.

Dikatakan Alvin, saat ini pengguna jasa penerbangan mengurangi frekuensinya untuk terbang. Bila tidak sangat perlu, mereka memilih untuk tidak terbang. Namun lingkungan operasi bisnis yang berubah tersebut tidak diikuti oleh perubahan bisnis Garuda dari sisi tarif. “Ini membuat banyak penumpang Garuda yang beralih ke maskapai lain. Jadi perlu ditinjau kembali strategi marketingnya selain juga berusaha menekan kerugian,” kata Alvin.

