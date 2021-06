Harga Minyak Menguat, OPEC Longgarkan Pemangkasan Produksi

Rabu, 2 Juni 2021 | 07:17 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - OPEC+ pada hari Selasa (1/6/2021) setuju untuk melonggarkan pembatasan produksi minyak seiring menguatnya harga minyak mentah dunia.

OPEC+ akan menambah produksi bulan Juli sesuai dengan keputusan organisasi itu untuk kembali ke angka produksi 2,1 juta barel per hari antara Mei-Juli.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 2,7% ke US$ 71,7 per barel, sementara West Texas Intermediate naik 3% ke US$ 68,65 per barel. Harga minyak mentah telah menguat sekitar 30% tahun ini.

OPEC+ juga mengantisipasi kemungkinan banjirnya minyak dari Iran. Seperti diketahui, Iran tengah melakukan negosiasi nuklir dengan enam negara adidaya dunia. Jika negosiasi berjalan lancar, maka embargo terhadap Iran akan diangkat dan membuka akses pasar akan minyak Iran.

Organisasi yang mengendalikan 1/3 produksi minyak dunia itu memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari tahun lalu karena anjloknya permintaan minyak mentah. Pemangkasan produksi dilonggarkan secara bertahap ke 7,7 juta dan akhirnya 7,3 juta bulan Januari 2021. Hingga Juli, ditargetkan pemangkasan produksi ada di angka 5,8 juta.

Sumber: BeritaSatu.com