Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Pasar Tunggu Data PDB Australia

Rabu, 2 Juni 2021 | 08:07 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan Rabu (2/6/2021), menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi Australia triwulan pertama 2021.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,21%, indeks komposit Shanghai datar, S&P/ASX 200 naik 0,47%, Kospi Korsel naik 0,5%.

Data produk domestik bruto (PDB) triwulan pertama 2021 Australia akan diumumkan hari ini.

BACA JUGA Wall Street Relatif Datar, Optimisme Pemulihan Tertahan Sentimen Inflasi

Pelaku pasar memantau pergerakan saham Toyota dan Honda menyusul penghentian sementara produksi mereka di Malaysia akibat lockdown yang dimulai Selasa kemarin.

Sebelumnya, indeks-indeks acuan Wall Street ditutup relatif datar pada perdagangan Selasa (1/6/2021). Pergerakan pasar dipengaruhi oleh optimisme pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan kekhawatiran akan inflasi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,13%, S&P 500 turun 0,05%, dan Nasdaq turun 0,09%.

OPEC+ pada hari Selasa (1/6/2021) setuju untuk melonggarkan pembatasan produksi minyak seiring menguatnya harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 2,7% ke US$ 71,7 per barel, sementara West Texas Intermediate naik 3% ke US$ 68,65 per barel. Harga minyak mentah telah menguat sekitar 30% tahun ini.

Sumber: CNBC.com