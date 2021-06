Bursa Eropa Mixed karena Minimnya Sentimen Global

Rabu, 2 Juni 2021 | 15:07 WIB

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa bervariasi (mixed) pada Rabu pagi (2/6/2021) menyusul minimnya sentimen di pasar global.

Stoxx 600 pan-Eropa naik tipis 0,1% di awal perdagangan setelah dibuka menguat 0,4%. Saham minyak dan gas bertambah 0,6% memimpin kenaikan, sementara sumber daya dasar turun 0,5%.

Cenderung hati-hatinya awal perdagangan di bursa Eropa melanjutkan tren yang terlihat di bursa lain menyusul pergerakan di bursa Amerika Serikat (AS) pada hari pertama Juni, meskipun ada beberapa kenaikan terutama saham terkait pembukaan ekonomi.

Perusahaan penerbangan dan operator kapal pesiar melonjak karena kasus Covid-19 di AS terus menurun.

Kekhawatiran inflasi, dan cara bank sentral AS, Federal Reserve merespons, telah membebani sentimen baru-baru ini, meskipun rata-rata indeks utama masih menguat. Investor di AS dan Eropa menantikan data pekerjaan utama AS akhir pekan ini, pertemuan Fed dan Bank Sentral Eropa.

Sementara itu, saham di Asia-Pasifik beragam pada perdagangan Rabu. Data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Australia kuartal pertama lebih tinggi dari perkiraan.

Di sisi data, harga produsen zona euro April akan dirilis pada pukul 10 pagi waktu London. Data ini menjadi indikasi lebih lanjut inflasi di seluruh blok Eropa.

Investor yang tertarik dengan Rusia akan mengamati komentar pejabat dan pemimpin bisnis yang menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Gubernur bank sentral Rusia, Elvira Nabiullina sebelummya mengatakan kepada CNBC bahwa ketika ekonomi bergerak online, mata uang digital akan menjadi masa depan sistem keuangan.

Terkait harga saham, Interpump Group Italia naik lebih dari 5% memimpin Stoxx 600 setelah mengumumkan akuisisi, sementara rumah media massa Jerman ProSiebenSat.1 turun 3,8%.

