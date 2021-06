General Atlantic Pertimbangkan Opsi Lepas 20% Saham Di MAP Boga

Rabu, 2 Juni 2021 | 17:39 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— General Atlantic tengah mempertimbangkan opsi melepas 20% sahamnya di PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB). MAP Boga yang merupakan anak usaha PT Mitra Adiperkasa Tbk adalah salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia yang mengoperasikan merek-merek terkenal dunia.

Dilansir dari Bloomberg Selasa (2/6/2021), perusahaan yang berbasis di New York itu tengah melakukan pembicaraan awal dengan bank investasi untuk membahas opsi private sale atau public offering untuk saham di Map Boga Adiperkasa. Saham General Atlantic diperkirakan bernilai US$ 300 juta apabila dilepas. Untuk diketahui, kepemilikan 19,4% General Atlantic mempunyai nilai pasar sekitar US$ 41 juta pada harga penutupan Senin (1/6/2021).

MAP Boga Adiperkasa adalah perusahaan ritel yang mengoperasikan merek Food & Beverage (F&B) yang tumbuh pesat di Indonesia. Ada 370 gerai di 30 kota. Perusahaan mengoperasikan gerai dengan merek termasuk Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery, dan Godiva.

General Atlantic pada tahun 2016 lalu telah menyerap obligasi tanpa bunga (zero coupon) senilai Rp 1,08 triliun yang diterbitkan oleh Mitra Adiperkasa. Kemudian, dikonversi menjadi saham di anak perusahaannya, yaitu MAP Boga Adiperkasa.

Di sisi lain, MAP Boga Adiperkasa sepanjang kuartal I 2021 membukukan penjualan sebesar Rp 551,63 miliar atau turun 18,61% dari penjualan periode sama tahun sebelumnya yang mencatatkan sebesar Rp 677,83 miliar.

Laporan keuangan perseroan menunjukkan bahwa laba kotor mengalami penurunan 23,05% menjadi Rp 370,96 miliar dari laba kotor kuartal I-2020 yakni Rp 482,09 miliar. Adapun beban usaha tercatat sebesar Rp 395,97 miliar, mengalami penurunan dari beban usaha periode sama tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp 469,98 miliar. Kemudian, rugi usaha diderita sebesar Rp 25,01 miliar usai mencatat laba usaha Rp 12,10 miliar.

Lebih lanjut, rugi sebelum pajak meningkat 29,17% menjadi Rp 28,73 miliar dari rugi sebelum pajak periode sama tahun sebelumnya Rp 22,24 miliar. Sementara rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 22,82 miliar, naik 48,01% dari sebelumnya Rp 15,42 miliar.

Secara total aset, perseroan hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp 2,38 triliun, mengalami penurunan 2,39% dari total aset Rp 2,44 triliun yang diperoleh hingga 31 Desember 2020.

