Lion Parcel Tawarkan Layanan First Mile-Last Mile Hingga ke Konsumen

Jakarta, Beritasatu.com - Lion Parcel menawarkan layanan lengkap pengiriman barang dari first mile hingga last mile dalam rangka memberi pilihan pada konsumen.

CEO Lion Parcel Farian Kirana menjelaskan, sebelumnya banyak masyarakat mengira Lion Parcel hanya menyediakan jasa pengiriman kargo port to port atau dari bandara ke bandara saja dengan memanfaatkan armada yang dioperasikan maskapai naungan Lion Air Group. "Kadang Lion Parcel ini dilihat orang bahwa pengirimannya kargo port to port. Padahal kita melakukan end to end first mile dan last mile," kata Farian dalam Media Visit Lion Parcel ke BeritaSatu Media Holdings secara daring pada Rabu (2/6/2021).

Adapun pengiriman first mile adalah proses di mana pengirim menyerahkan paketnya ke pihak logistik. Sementara pengiriman last mile adalah proses yang dilakukan pihak logistik untuk mengirim dan menyerahkan paket ke penerima.

Farian mengungkapkan, saat ini ada sejumlah produk yang ditawarkan Lion Parcel kepada masyarakat untuk mengirimkan barangnya, antara lain onepack (pengiriman besok sampai), regpack (pengiriman reguler), docupack (pengiriman dokumen), landpack (layanan kiriman jalur darat dengan kereta api ataupun truk), bigpack (kiriman yang dikenakan biaya minimum kilogram), dan interpack (layanan paket internasional).

Menurut dia, pihaknya tengah fokus membangun citra positif Lion Parcel dengan menawarkan layanan beragam dan berkualitas untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. "Kita mau ubah stigma. Orang pakai Lion Parcel, mereka lihat Lion Parcel kalau pengirimannya jauh-jauh. Kedua, kalau barangnya besar-besar bulky item," imbuh Farian.

