2023, Lion Parcel Targetkan IPO

Rabu, 2 Juni 2021 | 22:11 WIB

Oleh : Theresa Desfika / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Lion Parcel menargetkan initial public offering (IPO) pada tahun 2023. Farian Kirana menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan IPO lantaran tren bisnis logistik yang terus bertumbuh.

Hal tersebut juga terjadi di masa pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini di mana bisnis-bisnis lain lebih banyak tertekan, termasuk bisnis maskapai. Oleh karena itu, Lion Parcel akan lebih dahulu melakukan IPO dibandingkan induk usahanya.

"Valuasi logistik ini seksi. Investor lihat multiplier-nya lebih seksi. Kebalikannya dengan airline. Pada pandemi turun di airline naik di logistik. Tapi turun di airline memang lebih besar. Kalau industri airline IPO dalam waktu dekat ini timing-nya tidak tepat karena everybody sedang running away from airline," kata CEO Lion Parcel Farian Kirana alam Media Visit Lion Parcel ke BeritaSatu Media Holdings secara daring pada Rabu (2/6/2021).

Dia menjelaskan, untuk dana yang tergalang dari IPO akan digunakan untuk pengembangan selanjutnya dari bisnis Lion Parcel. Namun, demikian, pihaknya belum dapat menentukan besaran target dana yang diperoleh dari penawaran saham perdana ke publik itu.

"Kita ingin penggunaan IPO itu untuk next development dari bisnis Lion Parcel. Jadi penguatan dari sisi the whole end to end supply chain. Kalau sekarang kita baru ke pengiriman yang retail kita juga mau merambah ke logistik yang benar-benar full," jelas dia.

Farian mengatakan, meski IPO ditargetkan baru terlaksana pada 2023, Lion Parcel sudah mulai melakukan persiapan sejak dini guna memantapkan rencana tersebut.

"Kita punya big dream ke situ (IPO) 2023. kita realistik juga. Kita beres-beres dulu kaya namanya sistem dan lain-lain supaya lebih proper. Kita sedang prepare untuk do it properly," ucap Farian.

Sumber: BeritaSatu.com