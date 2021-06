Harga Minyak Menguat Ditopang Keputusan OPEC dan Sentimen dari Iran

Kamis, 3 Juni 2021 | 08:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah menguat pada perdagangan Rabu (2/6/2021), ditopang keputusan OPEC+ untuk tetap pada rencana pemulihan suplai minyak ke pasar secara bertahap dan lambatnya negosiasi nuklir Iran dengan AS.

Harga minyak jenis Brent naik 1,63% ke US$ 71,35 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 1,64% ke US$ 68,83 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

Menurut analis Swiss bank Julius Baer, menguatnya harga minyak dipengaruhi permintaan yang kuat dan kemungkinan tertundanya negosiasi nuklir Iran. Harga minyak diperkirakan akan berada di kisaran US$ 70 per barel tahun ini.

OPEC+ pada Selasa kemarin setuju untuk melonggarkan pembatasan produksi secara bertahap. Menteri Energi Arab Saudi Pangrean Abdulaziz bin Salman mengatakan permintaan minyak cukup solid berkat pemulihan di AS dan Tiongkok. Laju vaksinasi Covid-19 juga diharapkan mampu menyeimbangkan pasar minyak dunia.

Negosiasi nuklir Iran akan ditunda pada Kamis dan belum diketahui apakah akan dilajutkan sebelum Pemilu Iran pada 18 Juni nanti. Jika sukses, negosiasi ini akan membuat embargo terhadap Iran dicabut dan berpotensi akan banjirnya persediaan minyak 2 juta barel per hari dari Iran.

Sumber: CNBC.com