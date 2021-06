Bursa Asia Menguat Jelang Rilis Data Ekonomi Tiongkok dan Australia

Kamis, 3 Juni 2021 | 08:22 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Kamis (3/6/2021), menjelang rilis data ekonomi Australia dan Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,67%, indeks komposit Shanghai turun 0,01%, S&P/ASX 200 naik 0,66%, Kospi naik 0,62%.

Dari sisi data ekonomi, Australia akan mengumumkan data penjualan ritel April hari ini. Di Tiongkok, Caixin/Markit akan mengumumkan indeks PMI sektor Jasa untuk bulan Mei.

Bursa Amerika Serikat ditutup relatif datar pada perdagangan Rabu (2/6/2021). Pelaku pasar masih menantikan data tenaga kerja AS.

Dow Jones Industrial Average naik 0,07%, S&P 500 naik 0,14%, Nasdaq naik 0,14%.

Harga minyak mentah menguat pada perdagangan Rabu (2/6/2021), ditopang keputusan OPEC+ untuk tetap pada rencana pemulihan suplai minyak ke pasar secara bertahap dan lambatnya negosiasi nuklir Iran dengan AS.

Harga minyak jenis Brent naik 1,63% ke US$ 71,35 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 1,64% ke US$ 68,83 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

