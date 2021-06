Bursa Eropa Menguat Mengekor Pergerakan Positif Asia Pasifik

Kamis, 3 Juni 2021 | 13:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka menguat pada perdagangan Kamis (3/6/2021) mengikuti nada optimistis pergerakan Asia-Pasifik.

FTSE London dibuka menguat 12 poin menjadi 7.109, DAX Jerman bertambah 21 poin ke 15.607, CAC 40 Prancis naik 4 poin pada 6.520 dan FTSE MIB Italia naik 11 poin menuju 25.350, menurut IG.

Sentimen positif di bursa Eropa muncul setelah saham di Asia-Pasifik sebagian besar menguat karena investor bereaksi terhadap rilis data di Australia yang menunjukkan pertumbuhan penjualan ritel dan data ekonomi terbaru dari Tiongkok.

Sebuah survei swasta yang dirilis Kamis menunjukkan perlambatan pertumbuhan aktivitas layanan Tiongkok pada Mei. Indeks Manajer Pembelian layanan Caixin/Markit bulan Mei berada di 55,1, lebih rendah dari 56,3 pada bulan April. Namun, itu jauh di atas level 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi.

Pasar yang fokus pada hubungan antara tekanan inflasi dan pembukaan kembali bisnis AS, kemungkinan akan wait and see hingga rilis laporan pekerjaan Jumat (5/6/2021) yang kemungkinan akan menunjukkan tambahan 671.000 nonfarm payrolls pada Mei, dibandingkan 266.000 pekerjaan pada bulan sebelumnya, menurut ekonom yang disurvei oleh Dow Jones.

Pada hari ini tidak ada rilis data baru utama di Eropa.

