Kuartal I, Pakuwon Jati Raih Laba Bersih Rp 236,69 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com— PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) hingga kuartal I 2021 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 236,69 miliar atau meningkat 254% dari periode yang sama 2020. Namun pendapatan bersih perseroan menurun 32,37% menjadi Rp 1,11 triliun.

Dalam keterangan resmi, Kamis (3/6/2021), penurunan pendapatan dipengaruhi tergerusnya sektor pendapatan sewa ruangan, apartemen servis, jasa pemeliharaan, pendapatan hotel, penjualan tanah dan bangunan serta pendapatan usaha lainnya. Hanya satu sektor yang mengalami pertumbuhan, yakni penjualan kondominium dan kantor.

Kemudian, beban pokok pendapatan perseroan hingga kuartal I 2021 sebesar Rp 596,74 miliar atau menurun 11,39% dibandingkan periode saham pada tahun sebelumnya yang mencatatkan sebesar Rp 673,45 miliar. Alhasil laba bruto perseroan dibukukan sebesar Rp 519,41 miliar dari sebelumnya Rp 977,1 miliar.

Namun laba sebelum pajak perseroan alami peningkatan 94,79% menjadi Rp 260,07 miliar dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang mencatatkan sebesar Rp 133,51 miliar. Peningkatan juga terjadi pada laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yakni naik 254% menjadi Rp 236,69 miliar dari sebelumnya Rp 66,76 miliar.

Sedangkan total aset perseroan hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp 26,66 triliun, naik 0,76% dari 31 Desember 2020 yakni Rp 26,45 triliun. Sedangkan liabilitas sebesar Rp 8,8 triliun, turun 0,57% dari semula Rp 8,86 triliun dan total ekuitas naik 1,44% menjadi Rp 17,85 triliun dari sebelumnya Rp 17,59 triliun.

Sebagai informasi, Pakuwon Jati telah menerbitkan surat utang berdenominasi dolar (global bond) sebesar US$ 100 juta. Penerbitan surat utang tambahan ini merupakan bagian dari surat utang senior (senior notes) sebesar US$ 300 juta sehingga total global bond yang diterbitkan mencapai US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,64 triliun.

