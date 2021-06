The Newton 2 Targetkan Marketing Sales Rp 1 Triliun

Kamis, 3 Juni 2021 | 15:46 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pengembangan apartemen The Newton 2 di kawasan Ciputra World 2 Jakarta, secara resmi dimulai dengan pelaksanaan construction event di lokasi proyek, Kamis (3/6/2021).

Construction event ini merupakan bentuk kelanjutan dari signing ceremony yang telah terlaksana pada 7 Mei 2021 lalu, antara PT Ciputra Adibuana sebagai developer The Newton 2 dan Toda Corporation, sebagai bulk buyer sekaligus mitra co-development untuk proyek The Newton 2.

Presiden Direktur Ciputra Group, Candra Ciputra, mengatakan, Jepang merupakan salah satu negara terbesar yang melakukan investasi di Indonesia. Hal itu pula yang menjadi alasan pihaknya menjalin kerja sama dengan Toda Corporation.

"Kolaborasi kedua perusahaan sangat strategis dalam pembangunan proyek ini. Sebabnya, kolaborasi ini memperlihatkan pasar properti sudah mulai bangkit kembali,” kata Chandra.

The Newton 2 yang ditawarkan dengan harga jual per unit mulai dari Rp 1 miliar, merupakan proyek hunian high rise yang berlokasi di kawasan Ciputra World 2 Jakarta, dan menawarkan tipe mulai dari 24 meter persegi hingga 60 meter persegi dengan pilihan tipe seperti studio, one bedroom, dan two bedroom.

The Newton 2 dikembangkan dengan konsep yang cozy dan green environment, memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang sesuai karakter milenial dan pasangan muda, area terbuka meeting point yang ditunjang dengan akses teknologi yang baik, kolam renang, convinient store, dan fasilitas gym.

Presiden Komisaris Toda Group Indonesia, Hiroyuki Akaba, mengatakan, pihaknya optimistis proyek The Newton 2 akan menuai sukses. Pasalnya, pasar properti di Indonesia mulai menujukkan geliatnya di pertengahan tahun ini.

"Kami yakin proyek The Newton 2 akan menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak, dengan melihat sambutan yang diberikan oleh konsumen," kata Hiroyuki Akaba.

Senior Director Ciputra Group, Artadinata Djangkar menambahkan, pada tahap awal pemasaran proyek ini telah terjual 40%, dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. "Adapun marketing sales yang kami targetkan dari proyek ini lebih dari Rp 1 triliun," tambahnya.

General Manager Ciputra Group, Andreas Raditya, menyambut baik kerja sama dengan Toda Corporation ini serta menyatakan rasa optimismenya dengan dimulainya pembangunan The Newton 2.

"Dengan dimulainya pembangunan ini sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi konsumen dan juga calon buyer The Newton 2 itu sendiri. Hal ini tentunya diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan pasar properti di tahun 2021,"kata Raditya.

Sumber: BeritaSatu.com