Kas Hampir Habis, Garuda Indonesia Akan Moratorium Utang

Kamis, 3 Juni 2021

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan. Bahkan dalam waktu dekat, Garuda akan melakukan moratorium atau penundaan pembayaran utang.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pihaknya telah menunjuk konsultan hukum maupun keuangan untuk proses tersebut. Langkah moratorium harus diambil sebab kas keuangan maskapai pelat merah akan segera habis dalam waktu dekat.

“Memang harus segera untuk mulai melakukan moratorium atau standstill dalam waktu dekat. Karena tanpa moratorium, maka kasnya akan habis dalam waktu yang sangat pendek sekali,” ujar Tiko itu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Secara rinci, Tiko menjelaskan bahwa utang Garuda Indonesia semula hanya Rp 20 triliun saat ini menjadi Rp 70 triliun atau US$ 4,5 miliar. Bahkan berbagai upaya harus dilakukan untuk dapat menurunkan utang di kisaran US$ 1 hingga US$ 1,5 miliar.

“Secara sederhana, kalau EBITDA tidak sampai US$ 200 juta - US$ 250 juta, itu secara kondisi keuangan yang normal maksimum rasionya 6 kali. Jadi sekitar US$ 250 juta kali 6, US$ 1,5 miliar. Di atas itu Garuda enggak bisa karena enggak akan mampu bayar utang-utangnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tiko menjelaskan bahwa, masalah keuangan Garuda sudah terjadi sejak lama dan persoalan memburuknya kondisi keuangan Garuda disebabkan berbagai faktor.

Pertama, tingginya biaya penyewaan pesawat dari perusahaan penyewa pesawat atau lessor.

Kedua, jenis pesawat yang terlalu banyak yaitu mulai dari Boeing 737-777, A320, A330, ATR, hingga Bombardier sehingga efisiensi menjadi bermasalah

Ketiga, faktor rute penerbangan internasional yang selama ini dijalani Garuda justru tidak menguntungkan.

"Penerbangan ke dalam negeri sebelum Covid pada tahun 2019 itu untung tapi yang luar negeri rugi," ujar Tiko.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak manajemen termasuk pemegang pemegang saham minoritas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang.

Apalagi persoalan semakin kompleks karena mayoritas peminjam adalah pihak asing.

“Ini sedang kami rumuskan pola dan legal prosesnya karena ini melibatkan lessor dan peminjam dalam bentuk global sukuk bond yang dimiliki oleh pemegang sukuk dari Middle East. Sehingga mau gak mau kalau kita melakukan renegosiasi internasional harus melalui proses legal internasional”tuturnya.

Bahkan apabila Garuda Indonesia bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor dan pemegang sukuk, serta melakukan penurunan cost atau biaya hingga 50%, maka Garuda Indonesia bisa bertahan.

Tiko mencatat dalam sebulan Garuda memiliki cost sebesar US$ 150 juta, sementara pendapatannya atau revenue hanya sekitar US$ 50 juta. Sehingga setiap bulannya, maskapai BUMN itu rugi US$ 100 juta.

“Ini yang kami harapkan dari Komisi VI, kalau kita masuk proses restrukturisasi berat, dan melalui proses legal yang cukup kompleks, diharapkan dalam waktu 270 hari setelah moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com