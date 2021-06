Perhatikan Lima Hal Ini Sebelum Investasi di Aset Kripto

Kamis, 3 Juni 2021 | 21:23 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Minat masyarakat Indonesia terhadap aset digital mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Namun, masyarakat juga perlu memahami potensi dan resiko yang mungkin ditimbulkan dari investasi di aset kripto.

Perencana keuangan, Safir Senduk menyampaikan, ada lima hal yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi di aset kripto. Pertama, pelajari dulu aset kripto yang akan dibeli, misalnya bitcoin, ethereum, binance coin, atau toko token.

"Yang juga penting, jangan hanya mempelajari aset kripto saja, tetapi juga harus dipelajari teknologi yang mewadahi aset kripto yaitu blockchain, sehingga risiko yang mungkin timbul bisa ditekan,” kata Safir Senduk dalam peluncuran aset kripto di platform Treasury bekerja sama dengan Tokocrypto secara virtual, Kamis (3/6/2021).

BACA JUGA Gandeng Tokocrypto, Treasury Luncurkan Layanan Jual Beli Aset Kripto

Kedua, gunakan uang nganggur. Jangan berinvestasi di aset kripto menggunakan dana kebutuhan sehari-hari atau dana untuk tujuan keuangan dasar, seperti dana darurat atau mungkin dana pendidikan. Sebab pada dasarnya setiap aset memiliki potensi keuntungan dan kemungkinan kerugian, seperti aset kripto.

“Pastikan Anda pakai uang yang memang di luar untuk pendidikan anak, di luar dana pensiun, tetapi pakai uang nganggur yang tidak akan dipakai dalam 1 atau 2 tahun ke depan,“ kata Safir.

BACA JUGA Asosiasi Dukung Pengenaan Pajak Transaksi Aset Kripto

Ketiga, saat ingin melakukan jual-beli aset kripto, belilah ketika harganya sedang murah dalam ukuran masing-masing. Keempat, beli sedikit-sedikit. Misalnya bila ada dana nganggur Rp 10 juta, di tahap awal gunakan hanya Rp 2 juta. Bila nantinya harga aset kripto yang ditawarkan kembali turun, pembelian bisa dilakukan kembali

Kelima, hindari Fomo (fear of missing out) atau takut ketinggalan yang lain. “Saran saya, kalau harganya lagi naik tinggi, jangan Fomo atau ikut-ikutan. Sekali lagi, beli ketika harganya murah, jangan beli ketika punya perasaan fear of missing out,” pesan Safir.

Sumber: BeritaSatu.com