Harga Minyak Relatif Datar Setelah Rapat OPEC dan Data AS

Jumat, 4 Juni 2021 | 08:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Kamis (3/6/2021), setelah dua hari menguat. Stok minyak mentah AS anjlok sementara stok bahan bakar naik.

Harga minyak Brent untuk kontrak Agustus turun 0,3% ke US$ 71,12 per barel, sementara WTI naik ke US$ 69,4 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

Stok minyak mentah AS turun sebesar 5,1 juta barel pekan lalu, lebih banyak dibandingkan ekspektasi penurunan 2,4 juta barel. Stok BBM naik 1,5 juta barel dan stok penyulingan minyak bertambah 3,7 juta barel.

Belakangan harga minyak menguat ditopang keputusan OPEC+ terkait produksi minyak. Pada Kamis, OPEC+ melakukan rapat dan hasilnya menyetujui rencana awal melonggarkan pembatasan produksi minyak secara bertahap hingga Juli.

Negosiasi nuklir AS-Iran berjalan lambat dan terpaksa ditunda, sehingga ikut menunda banjirnya minyak 2 juta barel minyak Iran ke pasar minyak mentah.

Sumber: CNBC.com