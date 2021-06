Jumat, 4 Juni 2021 | 08:48 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (4/6/2021). Investor memantau pergerakan saham Ant Group, anak usaha Alibaba yang diperdagangkan di Hong Kong.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,82%, indeks komposit Shanghai turun 0,52%, Hang Seng Hong Kong turun 0,44%, S&P/ASX 200 naik 0,25%, Kospi turun 0,63%.

Ant Group baru saja mendapatkan izin untuk mengoperasikan perusahaan keuangan di bidang konsumen. Ini adalah perkembangan positif bagi Ant yang terpaksa melakukan restrukturisasi bisnisnya setelah beberapa bulan sebelumnya IPO Ant dibatalkan.

Bursa Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Kamis (3/6/2021). Optimisme pemulihan ekonomi tertekan pelemahan sektor teknologi. Pelaku pasar Wall Street menunggu data ketenagakerjaan AS.

Dow Jones Industrial Average turun 0,07%, S&P 500 turun 0,36%, Nasdaq turun 1,03% seiring koreksi di saham Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Alphabet.

Pelaku pasar menantikan rilis data ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Jumat nanti. Diperkirakan angka lapangan kerja bertambah 671.000 pada bulan Mei, naik dari 266.000 di bulan sebelumnya.

Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Kamis (3/6/2021), setelah dua hari menguat. Stok minyak mentah AS anjlok sementara stok bahan bakar naik.

Harga minyak Brent untuk kontrak Agustus turun 0,3% ke US$ 71,12 per barel, sementara WTI naik ke US$ 69,4 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

