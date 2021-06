Darma Henwa Bukukan Pendapatan Rp 4,3 T Sepanjang 2020

Jumat, 4 Juni 2021 | 13:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten jasa kontraktor pertambangan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mencatatkan pendapatan US$ 303,19 juta (Rp 4,34 triliun) sepanjang 2020, turun 12% dibandingkan dengan pendapatan US$ 344,65 juta pada tahun 2019.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), anak usaha PT Bumi Resources itu berhasil menekan beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar 8,7% menjadi US$ 295,73 juta pada 2020 dari US$ 323,93 juta pada 2019.

Laba perusahaan turun 56% menjadi US$ 1,65 juta dibandingkan laba 2019 senilai US$ 3,77 juta. Laba per saham turun menjadi US$ 0,08 per saham dari US$ 0,17 per saham.

Liabilitas perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ditekan sebesar 10,8% ke US$ 281,24 juta pada 2020, dari US$ 315,26 juta di 2019.

Harga saham DEWA hari ini stagnan di Rp 50.

Sumber: BeritaSatu.com