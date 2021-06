Pemerintah Sinkronisasi Waduk untuk Pemanfaatan Air Minum

Jumat, 4 Juni 2021 | 14:57 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah akan melakukan sinkronisasi waduk yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk dimanfaatkan sebagai air minum.

"Jadi, semuanya dalam rangka utilisasi infrastruktur waduk yang sudah terbangun," ucap Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kempupera Yudha Mediawan kepada Investor Daily, Rabu (2/6/2021).

Menurut Yudha, jika waduk-waduk tersebut dapat disinkronisasi, maka sumber air baku dapat dimanfaatkan optimal. Apalagi dari sisi suplai saat ini sudah over capacity (kelebihan kapasitas). Sepertidi Waduk Rotiklot Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan ditindaklanjuti untuk pemanfaatan air baku. Kemudian Waduk Jati Gede yang saat ini sedang on going, dan Waduk Karian Serpong yang sudah dilakukan water convenience.

"Jadi pemanfaatan waduk itu bukan hanya untuk air minum, tapi multifungsi sebagai irigasi, listrik, sehingga jangan dikatakan waduk itu sudah dibangun, tapi belum berfungsi," tuturnya.

Ke depan, peran waduk menjadi multisektor sebagai irigasi sekaligus konservasi termasuk untuk flat control.

Adapun terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) selaku pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minumnya, Yudha menuturkan bahwa pembiayaannya sudah mendapatkan dukungan dana hibah dari State Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan United States Agency for International Development (USAID).

