Indonesia Butuh Pelaku Ekonomi Tangguh Untuk Jadi Negara Maju

Jumat, 4 Juni 2021 | 21:36 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan, sebagai negara yang terus terus berkembang maju, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam memasuki tatanan rantai pasok nilai global untuk menciptakan kemakmuran sebagai negara demokrasi yang terbuka.

Pada 2018, Indonesia yang semula merupakan negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah telah naik kelas menjadi negara dengan pendapatan per kapita menengah ke atas. Saat ini, Indonesia juga tengah menghadapi tantangan baru terkait bonus demografi. Penambahan penduduk muda usia produktif atau kerja diperkirakan akan habis pada 2038 mendatang, dan Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan per kapita sebesar tiga kali lipat atau menjadi sekitar US$ 12.500.

“Ketika bonus demografi tersebut habis dan Indonesia tidak bisa mengembangkannya, maka Indonesia akan terperangkap dalam jebakan kelas menengah (middle income trap). Karena itu, dengan potensi penduduk muda ini, Indonesia memerlukan pelaku ekonomi yang tangguh untuk menjadi negara maju pada 2045,” kata Mendag Lutfi dalam keterangan resminya, Jumat (4/6/2021).

Untuk mencapainya, lanjut Mendag, Indonesia melakukan dua langkah besar, yaitu meningkatkan investasi di bidang infrasruktur dan mendorong transfer teknologi. Dikatakan Mendag, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, namun belum sepenuhnya mengembangkan teknologi. Oleh karena itu, transfer teknologi sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, lanjut Mendag, Indonesia juga tengah mengalami transformasi di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Transformasi ini menurutnya sangat penting, mengingat banyak

industri di Indonesia terdisrupsi akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Transformasi ini juga

penting agar Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB).

“Dalam proses transformasi itu, Indonesia membutuhkan dan membangun teknologi digital dan berbagai aspek terkait lainnya, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, melalui pengembangan

infrastruktur digital agar setiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses internet,” jelas Mendag.

