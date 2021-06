DBS Gandeng Krakakoa Luncurkan Tabungan Green Savings

Kiri ke kanan: Head of Segmentation Liabilities and Mortgage PT Bank DBS Indonesia Festia Pisa Valensia, CMO of Krakakoa Yohan Christian, dan Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung, hadir dalam acara peluncuran Green Savings, di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. (Foto: Beritasatu Photo)