Harga Bitcoin Jatuh Setelah Elon Musk Tweet Meme Patah Hati

Sabtu, 5 Juni 2021 | 06:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga Bitcoin turun pada Jumat pagi (4/6/2021) setelah Elon Musk mem-posting tweet yang menunjukkan perpisahan dengan cryptocurrency top dunia.

Miliarder yang juga CEO Tesla ini men-tweet meme tentang pasangan putus. Sang pria mengutip lirik Linkin Park. Musk menambahkan tagar #Bitcoin dan emoji patah hati.

Cryptocurrency sedikit pulih, tetapi masih tetap merah, setelah CEO Square Jack Dorsey men-tweet pada Jumat pagi bahwa perusahaan pembayaran digital sedang mempertimbangkan membuat dompet perangkat keras untuk bitcoin.

Bitcoin turun 4,3% pada US$ 36.925,74 pada 16.03 east time (ET) pada Jumat, menurut data Coin Metrics. Koin digital lainnya mengikuti, seperti cryptocurrency nomor dua yakni ether turun 3,6% menjadi US$ 2.694,92 dan dogecoin -kripto favorit Musk – turun 1,7% menjadi 38 sen.

Bitcoin mengalami tahun yang fantastis dan fluktuatif setelah mencapai rekor tertinggi lebih US$ 64.000 pada April lalu anjlok menjadi hampir US$ 30.000 pada bulan berikutnya. Sekarang bitcoin dibanderol lebih 40% rendah dari harga tertinggi sepanjang masa, meskipun masih naik hampir 30% pada tahun 2021.

Ini bukan pertama kalinya tweet Musk tentang crypto telah menggerakkan pasar. Pada bulan Mei, dia mengatakan bahwa Tesla akan berhenti menerima bitcoin sebagai metode pembayaran karena kekhawatiran penggunaan energinya, sehingga mengurangi ratusan miliar dolar dari seluruh pasar crypto dalam satu hari.

Beberapa pihak di industri crypto telah mengkritik Musk di masa lalu karena postingan-nya tentang mata uang digital. Musk sering men-tweet tentang dogecoin sebagai “lelucon”.

Mengikuti tweet terbarunya tentang bitcoin, Changpeng Zhao, CEO Binance, tidak setuju. Binance adalah bursa crypto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, menurut data CoinMarketCap. “Tweet yang merugikan keuangan orang lain tidak lucu, dan tidak bertanggung jawab,” kata Zhao, yang dikenal di kalangan crypto sebagai “CZ,” dalam cuitnya Jumat.

Postingan twitter Musk juga memengaruhi aset di luar kripto. Pada Rabu, saham Samsung Publishing, pemegang saham utama di produsen Baby Shark, melonjak setelah tweet dari Musk tentang lagu anak-anak yang viral.

Sumber: CNBC