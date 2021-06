Harga Minyak Tertinggi dalam 2 Tahun karena Komitmen Pemotongan OPEC+

Sabtu, 5 Juni 2021 | 10:38 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak memperpanjang kenaikan pada Jumat (5/6/2021) melampaui US$ 72 per barel untuk pertama kalinya sejak 2019, karena komitmen pasokan OPEC+ dan pemulihan permintaan di tengah kekhawatiran vaksinasi Covid-19 yang tidak merata di seluruh dunia.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu pada Selasa mengatakan pihaknya tetap berpegang pada pembatasan pasokan yang disepakati. Sebuah laporan pasokan mingguan pada hari Kamis menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun lebih dari yang diharapkan minggu lalu.

Minyak mentah Brent naik 0,8% menjadi US$ 71,89 setelah sempat menembus US$ 72,17, tertinggi sejak Mei 2019. Minyak mentah West Texas Intermediate AS menguat 1,18% menjadi US$ 69,62 per barel dan sebelumnya menyentuh US$ 69,76, tertinggi sejak Oktober 2018.

"Setelah tak bergairah, Brent telah menemukan rumah baru di atas US$ 70," kata pialang minyak PVM, Stephen Brennock.

"Musim panas dan pembukaan kembali ekonomi global akan membuat permintaan minyak bullish di paruh kedua tahun ini."

Brent pada minggu ini naik lebih 3,2% dan minyak mentah AS menguat 5%. Ini adalah kedua kalinya Brent dan WTI mencatat kenaikan secara mingguan.

Kenaikan harga minyak minggu ini juga dipengaruhi lambatnya pembicaraan Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Teheran, yang mengurangi ekspektasi kenaikan pasokan minyak Iran.

Selain itu, data pekerjaan AS menunjukkan nonfarm payrolls meningkat 559.000 pada Mei. Setelah laporan itu, dolar AS melemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lain dan memberikan dukungan untuk harga minyak.

Sementara meningkatnya permintaan dan kecepatan vaksinasi di negara-negara seperti Amerika Serikat telah mendorong harga minyak. Lambatnya vaksinasi dan tingginya infeksi di negara seperti Brasil dan India memukul permintaan minyak.

