Harga Emas Rebound karena Data Pekerjaan AS Jauh dari Ekspektasi

Sabtu, 5 Juni 2021 | 10:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik arah menguat (rebound) dari level terendah lebih 2 minggu pada Jumat (4/6/2021) setelah nonfarm payrolls AS tidak naik sebanyak yang diharapkan.

BACA JUGA Harga Emas Stabil karena Penurunan Imbal Hasil Obligasi

Harga emas di pasar spot melonjak 1% menjadi US$ 1.889,27 per ons pada pukul 13.46. EDT (1746 GMT), setelah pada hari sebelumnya mencapai level terendah sejak 19 Mei di US$ 1.855.59. Capaian ini secara mingguan turun 0,7%. Sementara emas berjangka AS ditutup naik 1% pada US$ 1.892.

“Kami melihat reli moderat setelah sedikit meleset pada nonfarm payrolls, beberapa pengamat pasar mencari angka yang jauh lebih besar dan ketika itu tidak terjadi, kenaikan pasar emas semacam menghela nafas lega,” kata analis Kitco Metals Jim Wyckoff.

Nonfarm payrolls AS meningkat 559.000 bulan lalu dibandingkan perkiraan 650.000 dalam jajak pendapat Reuters. Sementara pesanan baru untuk barang-barang buatan AS April turun dari yang diharapkan.

BACA JUGA Harga Emas Naik Dekati Level Tertinggi 3 Bulan Dipicu Data Pekerjaan AS

Indeks dolar turun dari level tertinggi 3 minggu, membuat emas lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara patokan imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak lebih rendah.

Sementara harga perak naik 1% menjadi US$ 27,73 per ons. Palladium melemah 0,1% menjadi US$ 2.837,54 dan platinum naik 0,5% menjadi US$ 1.162,83.

Sumber: CNBC