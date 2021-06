Erick Thohir Resmikan BUMN Leadership and Management Institute

Senin, 7 Juni 2021 | 12:51 WIB

Oleh : FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan pembentukan BUMN Leadership and Management Institute (BLMI) yang siap membangun pemimpin BUMN berkelas dunia dan berlandaskan AKHLAK (amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).

“Upaya transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang akuntabel, profesional, dan berkelas dunia, tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capitalnya. Karena itu kami membangun program yang bukan ad hoc, tetapi terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, yaitu BUMN Leadership and Management Institute,” ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/6/2021).

Erick berharap ini menjadi keseriusan bersama yang terus dijaga, mengingat tuntutan ke depan untuk berkompetisi sangat tinggi di tengah perubahan dan pasar yang semakin terbuka.

"Karena itu kita harus menjadi yang terbaik. Ingat, tiap direksi dan komisaris tidak hanya siap diangkat, tapi harus siap belajar dan bertransformasi untuk punya kapabilitas kepemimpinan berkelas dunia, juga siap dicopot jika tidak memenuhi KPI, serta tidak sejalan dengan core values AKHLAK dan GCG (good corporate governance),” kata Erick Thohir.

Kementerian BUMN pada Senin (7/6) mengumumkan dibentuknya BLMI, sebuah pusat riset, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN, guna membangun kapabilitas kepemimpinan di BUMN.

Kementerian BUMN telah menunjuk Mandiri Corporate University sebagai koordinator. Universitas dari Telkom, Pertamina, dan Wijaya Karya dalam membangun peta jalan dan program pengembangan kepemimpinan mulai dari new entry level, manajer tingkat pertama, sampai dengan tingkat direksi dan komisaris/pengawas.

Fokus awal pengembangan kepemimpinan ini akan dimulai dari komisaris/pengawas dan direksi dengan menggandeng sekolah bisnis lokal dan global terkemuka sebagai mitra strategis seperti Indonesian Institute of Corporate Directors (IICD) untuk Onboarding Commissioner Program dan Commissioner Learning School, IPMI International Business School untuk Onboarding Directorship Program, INSEAD dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Chief Financial Officer School, Michigan Ross School of Business dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk program Chief Human Capital Officer School, juga IMD Business School untuk program CEO Learning Forum.

BLMI sudah memulai kegiatan perdana Januari 2021 dengan penyelenggaraan Angkatan ke-1 Onboarding Directorship Program. Pada hari Rabu pekan ini (9/6/2021), BLMI akan memulai secara serentak Angkatan ke-2 Onboarding Directorship Program dan Angkatan Pertama Onboarding Commissioner Program.

Sumber: ANTARA