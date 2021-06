Telkomsel Kembali Luncurkan Layanan 5G di Lima Kota

Senin, 7 Juni 2021 | 15:58 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sebelumnya menghadirkan layanan 5G di kota Jakarta, Medan, Surakarta, dan Balikpapan, Telkomsel terus mengakselerasi pengembangan ekosistem 5G dengan meluncurkan layanan di lima kota lainnya, yakni Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar.

Direktur Network Telkomsel, Nugroho menyampaikan, hadirnya layanan Telkomsel 5G di lima kota ini menjadi wujud komitmen Telkomsel sebagai the first 5G operator in Indonesia dalam menghadirkan akses konektivitas digital terdepan. Komitmen Telkomsel selanjutnya adalah memastikan 5G tersedia untuk semua orang di Indonesia, baik untuk segmen konsumen, pemerintah, akademisi, maupun industri.

"Kami secara bertahap akan memperluas jangkauan 5G dan mengembangkan solusi digital melalui layanan 5G dengan kualitas terbaik, jaringan berkecepatan tinggi, dan latensi rendah, serta mendorong kolaborasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan yang memiliki tujuan kuat yang sama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung aktivitas keseharian,” kata Nugroho dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Senin (7/6/2021).

BACA JUGA Telkomsel Perluas Jangkauan Layanan 5G

Nugroho menambahkan, hadirnya jaringan Telkomsel 5G mampu meningkatkan kapabilitas digital nasional dengan memajukan sektor-sektor unggulan di kota-kota tersebut. Salah satunya, sektor pariwisata dengan diversifikasi layanan dan jasa melalui optimalisasi teknologi digital terdepan, atau sektor pendidikan yang dapat mendukung upaya pengembangan riset yang terukur dan tepat untuk memastikan pemberdayaan teknologi 5G yang tepat guna ke masa mendatang.

"Selain itu, 5G juga dapat mendorong implementasi Industri 4.0 melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional untuk berbagai sektor industri," imbuhnya.

BACA JUGA Ingin Berlangganan 5G Telkomsel? Ini Caranya

Pada fase awal peluncuran di lima kota tambahan ini, layanan Telkomsel 5G telah tersedia di beberapa wilayah yang cakupannya akan terus diperluas secara bertahap.

Untuk kota Batam, wilayah cakupan Telkomsel 5G meliputi area GraPARI Batam Center. Sedangkan di kota Makassar, cakupan jaringan 5G Telkomsel meliputi GraPARI Pettarani Makassar. Kemudian untuk kota Surabaya, cakupan jaringan 5G Telkomsel meliputi GraPARI Pemuda Surabaya.

Di kota Denpasar, jaringan Telkomsel 5G sudah tersedia di GraPARI Renon Bali. Sedangkan untuk di kota Bandung, jaringan Telkomsel 5G hadir di Telkom University dan Institut Teknologi Bandung.

BACA JUGA Telkomsel Janji Tarif Layanan 5G Terjangkau Konsumen

Menurut Nugroho, kehadiran teknologi 5G dari Telkomsel di kedua kampus ternama ini ditujukan untuk mendukung riset yang dilakukan oleh para peneliti dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi 5G yang tepat guna bagi kehidupan masyarakat.

"Keunggulan teknologi 5G dapat membuka lebih banyak peluang terciptanya solusi dan inovasi digital dari para talenta tanah air untuk kepentingan masyarakat luas, dan mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi smart digital user atau sekedar menjadi pengguna, melainkan menjadi smart digitalpreneur atau pemain utama dalam ekosistem pemanfaatan teknologi 5G dan berkontribusi lebih terhadap penguatan perekonomian dan ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Nugroho.

Sumber: BeritaSatu.com