Freebees.id Dorong Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas

Senin, 7 Juni 2021 | 18:14 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Freebees.id, platform yang berisi kumpulan ulasan konsumen suatu produk, mendorong masyarakat Indonesia menjadi smart consumer (konsumen cerdas). Platform ini membantu calon konsumen mengambil keputusan pembelian tepat di tengah luasnya pilihan produk di pasar.

Business Director Freebees.id Retno Kumala Dewi mengatakan, konsumen Indonesia dimanjakan banyaknya pilihan jenis produk di pasar. Apalagi e-commerce membuat belanja online makin diminati konsumen. Namun seringkali pembeli dihadapkan dilema memilih produk. Untuk itu, wawasan informasi produk seperti ulasan dan testimoni dari konsumen menjadi aset berharga calon konsumen untuk menentukan keputusan pembelian.

"Freebees.id menjadi platform wadah berkumpulnya konsumen membangun satu komunitas yang membantu konsumen lain mengurangi spekulasi sehingga mendorong masyarakat menjadi smart consumer dengan membeli produk sesuai keinginan dan kebutuhan,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya Senin (7/6/2021).

Mengutip data Kemko Perekonomian, transaksi belanja online e-commerce masyarakat Indonesia mampu mencapai US$ 32 miliar dan diprediksi meningkat hingga US$ 124 miliar di tahun 2025. Selaras dengan data tersebut, laporan “Digital Buyer Penetration in Indonesia from 2017 to 2025” dari Statista.com, menjelaskan bahwa penetrasi e-commerce akan meningkat secara signifikan hingga mencapai 77% populasi masyarakat Indonesia di tahun 2025.

Retno mengatakan, tingginya transaksi belanja online berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Namun kesadaran masyarakat akan praktik smart buying masih rendah. Untuk itu diperlukan literasi konsumen agar menghindari perilaku konsumtif.

Retno mengatakan seluruh pengguna berusia minimal 17 tahun dapat mendaftarkan diri untuk segera mencoba produk secara cuma-cuma. Produk akan dikirimkan Freebees.id kepada pengguna dengan timbal balik ulasan, penilaian, dan komentar.

Selain mencoba produk, Freebees.id juga memiliki program focus group discussion atau survei mengenai produk tertentu yang diberikan kepada pengguna dengan demografi sesuai fungsi produk tersebut.

Freebees.id telah memiliki 100.000 anggota aktif yang berpartisipasi membangun wawasan informasi produk. Semakin banyaknya anggota yang terdaftar dan memberikan ulasan, maka semakin luas sumber informasi masyarakat sebagai acuan pengambilan keputusan pembelian.

