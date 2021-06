Binawan Group Kirim 30 Tenaga Kesehatan ke UEA dan Kuwait

Seluruh perawat Indonesia ke UEA dan Kuwait gelombang pertama, berfoto bersama dengan perwakilan National Ambulance UEA Fahd Baraba, Vice Chairman of Binawan Group Said Saleh Alwaini, Anggota Komisi IX DPR Dr H Edy Wuryanto, Dubes UEA untuk Indonesia HE Abdullah Salem Obaid AlDhaheri, dan Atase Militer UEA untuk Indonesia Col Pilot Obaid Ahmed Saeed Almehrzi, di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. (Foto: Beritasatu Photo)