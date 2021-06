Jadi Pengendali, BidCo Tender Offer Saham LPPF di Rp 1.530 Per Saham

Senin, 7 Juni 2021 | 20:36 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Auric Digital Retail Pte. Ltd. (BidCo) akan menjadi pengendali di PT Matahari Departments Store Tbk (LPPF). Perusahaan investasi asal Singapura tersebut akan menggelar penawaran tender sukarela (tender offer) untuk membeli 1,05 miliar saham atau setara 40% dari jumlah seluruh saham, tidak termasuk saham milik Greater Universal Limited dan OUE Investments Pte Ltd (Saham VTO).

Saham VTO terdiri dari seluruh seri saham dimiliki perusahaan sasaran, yaitu saham seri A, seri B, dan seri C. Berdasar informasi kepada KSEI, pemegang saham pengendali baru LPPF itu, tender offer dilaksanakan pada harga Rp 1.530 per saham. ”Dengan begitu, nilai total penawaran tender sukarela Rp 1,60 triliun,” tulis manajemen seperti dikutip Senin (7/6/2021).

BACA JUGA BidCo Digital Siap Lambungkan Performa Matahari Department Store

Auric Digital sudah memiliki 500 saham LPPF. Auric Digital juga akan membeli 139,82 juta saham LPPF dari Greater Universal Limited mewakili 5,32% dari seluruh saham dan 125,98 juta saham dari OUE Investments Pte Ltd mewakili 4,8% seluruh saham. Saham-saham tersebut mewakili 10,12% dari seluruh saham LPPF.

Pascapenawaran tender sukarela dan pembelian saham, Auric Digital akan memiliki maksimal 1,32 miliar saham atau 50,12% saham LPPF sekaligus akan membuat Auric Digital menjadi pengendali baru di perusahaan bisnis ritel untuk beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga, dan jasa konsultasi manajemen tersebut.

Sebagai informasi, masa penawaran pembelian saham akan dilaksanakan mulai 4 Juni 2021 sampai 3 Juli 2021 mendatang. Sementara tanggal pembayaran akan dilakukan pada 14 Juli 2021.

Setelah proses ini, BidCo menyatakan akan menggarap pengelolaan Matahari Department Store secara aktif dalam jangka panjang dan pendekatan operasional yang fokus. Dalam prospektus, sebelummya, manajemen menyatakan secara khusus, BidCo akan bekerja sama dengan manajemen LPPF untuk memperbaharui strategi, memanfaatkan pengetahuan sektoral yang mendalam dan wawasan strategisnya, serta mengidentifikasi dan melaksanakan serangkaian prakarsa yang konkret, bernilai tambah terutama seputar merchandising, pengalaman pelanggan, dan kemampuan omni channel untuk mewujudkan potensi penuhnya.

Pasalnya, saham LPPF saat ini dinilai belum menunjukkan performa yang baik dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya dalam periode 5 tahun terakhir, sekalipun LPPF memiliki portofolio aset yang unik. Auric Capital menyadari tantangan dalam industri ritel dengan skala besar di Indonesia dan ancaman dari kompetisi.

Dalam aksi ini, perseroan menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Saat ini struktur pemegang saham LPPF antara lain PT Multipolar Tbk (MLPL) sebanyak 19,42%, UBS AG Singapore S/A Greater Universal Ltd sebanyak 5,32%, UBS AG Singapore Non-Treaty sejumlah 5,07%, SSB C21 S/A College Retirement Equities Fund 5,42%, UOB Kayhian Pte Ltd 6,02%, UOB Kay Hian Pte Ltd AJC Referral Client 0%, dan Philip Securities Pte Ltd 6,19%. Sementara itu, masyarakat tercatat mengendalikan hingga 52,55%.

Untuk informasi, Auric Digital berkedudukan di Singapura dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan adalah investasi. Sebanyak 60% saham Auric Digital dikuasai oleh Auric Bespoke I Pte Ltd, dan 40% sisanya dimiliki OUE Retail Holdings Pte Ltd. Adapun OUE Retail Holdings dikendalikan penuh oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX). Sementara Auric Bespoke dimiliki secara langsung oleh Auric Capital Holdings Ltd. Fka. Acme Vision International Ltd (BVI).

Sumber: BeritaSatu.com