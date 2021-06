Laba Kobexido Positif Ditopang Permintaan Alat Berat

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten penyedia alat berat terintegrasi PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) pada triwulan I 2021 berhasil membukukan pertumbuhan laba kotor sebesar 107% mencapai US$ 5,01 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 2,42 juta. Sementara laba bersih komprehensif melonjak menjadi US$ 690,22 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, minus US$ 3,07 juta.

“Melonjaknya harga batu bara sejak triwulan IV 2020 menjadi katalis positif pertumbuhan kami,” kata Presiden Direktur PT Kobexindo Tractors Tbk, Andry B. Limawan dalam keterangan tertulisnya Selasa (8/6/2021).

Pada tiga bulan pertama, Kobexindo berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 73% menjadi US$ 22,56 juta dibandingkan periode sama tahun 2020 yakni US$ 13,01 juta.

Pendapatan tersebut ditopang oleh empat segmen bisnis perseroan yakni segmen penjualan (alat berat pertambangan dan non tambang), service, suku cadang dan sewa (alat berat dan ruang perkantoran).

Segmen penjualan alat berat membukukan pendapatan sebesar US$ 16,2 juta atau berkontribusi sebesar 72% terhadap pendapatan konsolidasi atau kontributor utama pendapatan perseroan.

Adapun segmen maintenance/jasa perbaikan tercatat membukukan pendapatan sebesar US$ 1,67 juta, segmen ini berkontribusi 7% terhadap pendapatan konsolidasi, kemudian segmen penjualan suku cadang sebesar US$ 3,3 juta setara kontribusi 15% dan terakhir segmen sewa sebesar US$ 1,36 juta atau setara kontribusi 6% terhadap pendapatan konsolidasi KOBX.

Pertumbuhan pendapatan lebih tinggi ketimbang pertumbuhan beban pokok pendapatan yang tumbuh 65,63% menjadi US$ 17,55 juta. Perseroan juga menerapkan kontrol yang ketat atas biaya senjak pandemi. Alhasil beban penjualan tercatat hanya tumbuh 11% menjadi US$ 1,09juta, beban umum dan administrasi tumbuh 1,78% menjadi US$ 1,79 juta. Dampaknya pada tiga bulan pertama KOBX berhasil membukukan laba usaha positif mencapai US$ 1,96 juta setelah tahun lalu membukukan laba usaha negatif US$ 722,15.

KOBX berupaya meningkatkan kinerja dengan memperkuat portofolio produk/jasa. Untuk memperkuat segmen alat berat pertambangan, Kobexindo melalui cucu perusahaan, PT Eurotruk Transindo telah resmi menjadi distributor truk berat (heavy duty truck) Mercedes Benz AXOR.

