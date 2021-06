Wall Street Mixed, Investor Tunggu Data Inflasi dan Tenaga Kerja

Selasa, 8 Juni 2021 | 06:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street bergerak bervariasi pada perdagangan Senin (7/6/2021), di mana S&P 500 datar, Dow Jones melemah, dan Nasdaq menguat.

Dow Jones Industrial Average turun 0,36% ke 34.630,2. S&P 500 turun 0,08% ke 4.226,5. Nasdaq naik 0,49% ke 13.881,7.

Saham Biogen naik 38% setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menyetujui izin obat Alzheimer dari perusahaan itu.

Saham-saham "gorengan" Reddit kembali menguat. AMC Entertainment naik 14,8%, sedangkan BlackBerry dan GameStop juga naik double digit. Badan Pengawas Pasar Modal (SEC) mengatakan terus memantau volatilitas pasar dan berjanji akan melindungi investor ritel.

Investor juga tengah menentukan data ketenagakerjaan AS Jumat nanti. Mei lalu, angka tenaga kerja bertambah sedikit di bawah perkiraan, sehingga tingkat pengangguran turun menjadi 5,8% dari 6,1%. Pasar bereaksi positif terhadap data ini.

Data inflasi Mei akan diumumkan Kamis. Kalangan ekonom memperkirakan inflasi naik 4,7% secara year on year. April lalu, inflasi naik 4,2%, tertinggi sejak 2008.

Pada 15-16 Juni nanti, bank sentral AS the Fed akan melakukan rapat. Pelaku pasar terus memantau indikasi kapan the Fed akan mulai mengurangi program stimulusnya.

Sumber: CNBC.com