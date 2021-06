Bursa Eropa Ditutup Menguat di Tengah Potensi Tapering the Fed

Selasa, 8 Juni 2021 | 07:03 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (7/6/2021) di tengah kekhawatiran akan inflasi yang semakin tinggi. Jika inflasi AS naik, ada kemungkinan bank sentral mengurangi program stimulusnya (tapering).

Indeks Stoxx600 naik 0,22%, DAX Jerman turun 0,1%, FTSE Inggris naik 0,12%, CAC Prancis naik 0,43%, FTSE MIB Italia naik 0,99%.

BACA JUGA Wall Street Mixed, Investor Tunggu Data Inflasi dan Tenaga Kerja

Data inflasi AS untuk bulan Mei akan diumumkan Kamis 10 Juni nanti. Kalangan ekonom memperkirakan inflasi naik 4,7% secara year on year. April lalu, inflasi naik 4,2%, tertinggi sejak 2008.

Pada 15-16 Juni nanti, bank sentral AS the Fed akan melakukan rapat. Jika inflasi kembali naik, ada kemungkinan the Fed mengurangi program stimulusnya sebesar US$ 120 miliar per bulan.

"Seiring pemulihan ekonomi yang tercermin dalam data dan semakin tercapainya target-target kita...kami akan membahas kebijakan kami secara keseluruhan, termasuk program pembelian aset dan suku bunga," kata Gubernur the FED Cleveland Loretta Mester kepada CNBC.com baru-baru ini.

Pasar juga terus memantau dampak dari reformasi perpajakan global. Seperti diketahui, negara-negara anggota G7 pada Sabtu (5/6/2021) telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem perpajakan global. Dalam kesepakatan ini, pemerintah di tempat perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google dan Amazon beroperasi dapat menarik pajak sedikitnya 15% terhadap perusahaan tersebut.

Sumber: CNBC.com