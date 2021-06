Harga Minyak Mentah Turun, Investor Terus Pantau Negosiasi AS-Iran

Selasa, 8 Juni 2021 | 07:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Senin (7/6/2021) setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir ditopang meningkatnya permintaan dan keputusan OPEC mempertahankan pemangkasan produksi.

Harga minyak melemah di awal sesi kemarin setelah data menunjukkan impor minyak Tiongkok turun di bulan Mei.

Harga minyak mentah jenis Brent di perdagangan pagi ini di Asia turun 0,14% ke US$ 71,39 per barel, sementara WTI turun 0,19% ke US$ 69,1 per barel.

Dalam dua pekan terakhir harga minyak mentah menguat, di mana Brent baik 38% secara year to date dan WTI naik 43%. Naiknya harga minyak karena pemulihan ekonomi yang mendorong permintaan dan keputusan OPEC+ untuk mempertahankan kuota produksi.

Pelaku pasar juga terus menunggu perkembangan negosiasi nuklir AS-Iran. Jika negosiasi lancar, embargo terhadap Iran bisa dicabut dan hal ini bisa membanjiri pasar dengan minyak dari Iran sehingga harga minyak kembali tertekan.

Sumber: CNBC.com