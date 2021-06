Bursa Asia Dibuka Menguat, PDB Jepang Terkontraksi 3,9%

Selasa, 8 Juni 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Selasa (8/6/2021). Produk domestik bruto (PDB) Jepang menyusut 3,9%.

Indeks Nikkei Jepang naik 0,29%, indeks komposit Shanghai naik 0,2%, Hang Seng Hong Kong naik 0,5%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,24%, Kospi Korsel naik 0,19%.

Data revisi Pemerintah Jepang menunjukkan PDB Jepang terkontraksi 3,9% di triwulan pertama 2021. Angka ini lebih baik dari estimasi awal pemerintah yaitu kontraksi 5,1% dan median survei ekonom Reuters yaitu kontraksi 4,8%.

Indeks-indeks acuan Wall Street bergerak bervariasi pada perdagangan Senin (7/6/2021), di mana S&P 500 datar, Dow Jones melemah, dan Nasdaq menguat.

Dow Jones Industrial Average turun 0,36% ke 34.630,2. S&P 500 turun 0,08% ke 4.226,5. Nasdaq naik 0,49% ke 13.881,7.

Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Senin (7/6/2021) setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir ditopang meningkatnya permintaan dan keputusan OPEC mempertahankan pemangkasan produksi.

Harga minyak mentah jenis Brent di perdagangan pagi ini di Asia turun 0,14% ke US$ 71,39 per barel, sementara WTI turun 0,19% ke US$ 69,1 per barel.

Sumber: BeritaSatu.com