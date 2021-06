Bursa AS Mixed, S&P 500 Gagal Tembus Rekor Tertinggi

Rabu, 9 Juni 2021 | 06:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi. Indeks S&P 500 menyelesaikan perdagangan Selasa (8/6/2021) di dekat garis datar karena indeks sekali lagi gagal menyegarkan level tertinggi sepanjang masa dari Mei.

Indeks S&P naik kurang 1 poin menjadi 4.227,26, atau hanya 0,3% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa 4.238,04 yang dicapai pada 7 Mei. Dow Jones Industrial Average merosot 30,42 poin, atau 0,1%, menjadi 34.599,82, sementara Nasdaq Composite yang berbasis teknologi bertambah 0,3% menjadi 13.924,91.

Tesla yang sempat menguat ditutup turun hampir 0,3% meski produksi kendaraan meningkat. Produsen mobil listrik itu mengirimkan 33.463 kendaraan di pasar Tiongkok pada Mei, melonjak 29% dari April.

Saham maskapai penerbangan berbalik menguat setelah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) melonggarkan rekomendasi perjalanan ke AS dari 61 negara, termasuk Jepang, Prancis, Afrika Selatan, Kanada, Spanyol, dan Italia. United Airlines naik hampir 0,8%, sementara Delta melonjak sekitar 2,1%.

Saham Boeing naik tipis setelah Southwest Airlines mengatakan akan meningkatkan pesanan model 737 Max terkecil sekitar tiga lusin di tengah peningkatan permintaan perjalanan.

Mania perdagangan yang dipicu Reddit tampaknya telah menyebar ke saham lain, terutama Clover Health dan Wendy's pada Selasa. Start-up perawatan kesehatan sempat melonjak 100% dan menutup perdagangan naik 86%, sementara saham rantai makanan cepat saji naik 25,8%.

OJK Amerika Serikat (The US Securities and Exchange Commission) mengatakan pada Senin (7/6/2021) bahwa pihaknya mengamati volatilitas di pasar dan berjanji untuk melindungi investor ritel.

Di sisi data, lowongan pekerjaan pada bulan April melonjak ke rekor tertinggi baru sebesar 9,3 juta di tengah pemulihan ekonomi. Data April jauh di atas bulan Maret hanya 8,3 juta lowongan pekerjaan sehingga Mei tercatat menjadi level tertinggi baru sejak tahun 2000 untuk Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja.

“Lonjakan pembukaan baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan mengisi posisi," kata ahli strategi JPMorgan, Daniel Silver dalam sebuah catatan.

Indeks harga konsumen atau inflasi Mei akan dirilis Kamis (10/6/2021). Ekonom memperkirakan CPI naik 4,7% dari tahun sebelumnya, menurut Dow Jones. Pada bulan April, CPI meningkat 4,2% secara tahunan, kenaikan tercepat sejak 2008.

Semua mata tertuju pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal berikutnya yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Juni karena investor mencari tahu apa yang akan dikatakan pejabat bank sentral tentang inflasi dan kebijakan moneter. Komentar terbaru menunjukkan The Fed mulai mempersiapkan mengurangi pembelian asetnya.

Sumber: CNBC