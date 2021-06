Progres 98,5%, Revitalisasi TPA Sampah Pengengat di Mandalika Segera Beroperasi

Rabu, 9 Juni 2021 | 07:12 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Masuk sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), infrastruktur permukiman di Mandalika terus dilakukan perbaikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tengah menyelesaikan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Revitalisasi yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Ardi Tekindo Perkasa sejak 18 Agustus 2020 dengan biaya Rp 21,23 miliar tersebut ditargetkan rampung pada 13 Juni 2021 nanti. Dilaporkan bahwa progres konstruksi sekarang ini telah mencapai 98,5%.

Menpupera Basuki Hadimuljono menyampaikan, penanganan masalah sampah dilakukan melalui aspek struktural dengan membangun infrastruktur persampahan. Kemudian aspek nonstruktural dengan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

BACA JUGA Pemerintah Bangun Saluran Pengendali Banjir di KEK Mandalika

Ia menilai, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berskala kawasan sangat efektif mengatasi volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. "Untuk itu, dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam hal penyediaan lahan," kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya, Selasa (8/6/2021).

TPA Sampah Pengengat direvitalisasi dengan mengembangkan sistem control land fill untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, sehingga akan lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan sanitasi DPSP Mandalika.

Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah NTB Ika Sri Rejeki mengatakan, metode pemrosesan sampah dengan control land fill ini meliputi sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan, kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk serta dapat mencegah berkembangnya bibit penyakit.

Lebih lanjut, Ika menjelaskan, pembangunan area penimbunan sampah atau blok land fill merupakan bagian dari sistem sanitasi perkotaan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga dari masyarakat.

BACA JUGA Menhub Tinjau Persiapan Transportasi untuk MotoGP Mandalika 2022

Berdasarkan data Kempupera, TPA Sampah Pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berjarak 20 km dari Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid dan 16 km dari KSPN Mandalika. TPA ini dibangun pada 2014 dan awal beroperasi pada 2015 dengan pengelolaan di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

TPA ini berada di area seluas 10 hektare dan telah terpakai 2 hektare untuk dimanfaatkan sebagai penampungan sampah domestik/timbunan sampah sebanyak 300 m3 [per hari (50, 83 ton per hari). Revitalisasi TPA Pengengat akan meningkatkan kapasitas tampung TPA menjadi 800 m3 per hari dengan masa layanan 5 tahun.

Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi TPA Sampah Pengengat mencakup pembangunan instalasi pengolah lindi, pembangunan jalan operasi, jembatan timbang, kantor pengelola, pos jaga, tempat cuci truk, hanggar alat berat, rambu dan lansekap, pagar keliling kawasan, musala dan sumur monitoring.

Sumber: BeritaSatu.com