IHSG Rawan Koreksi, Cermati Saham JSMR, MAPI, WSKT, dan BBNI

Rabu, 9 Juni 2021 | 09:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (9/6/2021) masih rawan koreksi dan menguji area 5.920-5.980. Adapun pada perdagangan kemarin (8/6/2021) indeks ditutup melemah 1,2% ke level 5.999.

Dalam riset harianya MNC Sekuritas mengatakan, pelemahan ini diperkirakan koreksi wajar, mengingat pergerakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (B) atau wave [c] triangle. Adapun level support indeks yaitu 5.900, 5.742 sedangkan level resistance di 6.113, 6.230.

Lebih lanjut, agar tetap cuan, MNC Sekuritas menyarankan para investor untuk cermati saham-saham dibawah ini.

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) - Buy on Weakness (5.525)

Buy on Weakness: 5.300-5.475

Target Price: 5.800, 6.150

Stoploss: below 5.150

2. PTWaskita Karya Tbk (WSKT) - Buy on Weakness (1.065)

Target Price: 1.200, 1.370

3. PT Mitra AdiPerkasa Tbk (MAPI) - Buy on Weakness (750)

4. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) - Sell on Strength (3.920)

Sumber: BeritaSatu.com