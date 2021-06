Pelaku Pasar Cermati Kebijakan Bank Sentral AS Antisipasi Inflasi

Rabu, 9 Juni 2021 | 10:09 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Para pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati proyeksi sejumlah analis yang menilai Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed perlu menimbang kembali rencana pengurangan pembelian obligasi dalam jumlah besar.

Kepala Analisis Pasar Moneter dan Keuangan The Fed Brian Sack mengatakan, bahwa The Fed saat ini tengah mengkaji penggunaan ukuran ekspektasi inflasi di masa mendatang untuk menilai sejauh mana hal tersebut dapat menuntun dalam pembuatan kebijakan. “Inflasi BEP dalam kurun waktu 5 tahun telah mengalami kenaikkan hingga ke titik dimana kenaikkan inflasi tersebut akan menjadi masalah bagi The Fed,” jelasnya dalam riset harian Pilarmas Sekuritas, Rabu (9/6/2021).

Pilarmas Sekuritas mengatakan, saat ini tingkat consumer prices terus mengalami kenaikkan hingga mencapai titik tertingginya, seperti 7 bulan lalu berada di angka 2.55%. Dengan demikian, inflasi rata-rata saat ini berada di kisaran 2% setiap tahun dalam kurun setengah dekade hingga pada tahun 2026.

Pemulihan ekonomi yang terlampau cepat ini akan membuat The Fed kesulitan memenuhi tujuannya yakni menjaga harga yang stabil dan penyerapan lapangan kerja yang maksimum. Brian menanggapi hal ini dengan menyatakan, sudah waktunya The Fed menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

Langkah awal yang dilakukan oleh The Fed yakni dengan melakukan pengurangan pembelian obligasi The Fed di pasar. Untuk diketahui, sejauh ini The Fed masih membeli US$ 80 miliar US Treasury dan US$ 40 miliar dalam bentuk hipotek setiap bulannya untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga pasar untuk tetap berfungsi. Para pejabat The Fed melihat kenaikkan inflasi merupakan hasil ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di tengah perekonomian pulih.

Pilarmas mengatakan, rencana Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang bersikukuh mengenai stimulus tambahan senilai US$ 4 triliun juga dikhawatirkan memperbesar peluang kenaikan inflasi. ”Karena adanya variabel x yang tidak bisa terukur, sehingga menciptakan anomali bagi pasar terkait dengan pergerakan inflasi,” ujar Pilarmas.

Sementara itu dari dalam negeri, data terbaru menunjukkan bahwa cadangan devisa Bank Indonesia pada Mei 2021 tercatat sebesar US$ 136.4 miliar. Posisi tersebut lebih rendah 1% dibandingkan April sebesar US$ 138,8 miliar. Realisasi cadangan devisa bulan ini lebih rendah dari proyeksi konsensus US$ 140 miliar.

Penurunan cadangan devisa bulan Mei 2021 disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, meski begitu cadangan devisa tersebut setara dengan standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor.

Bank Indonesia juga menilai cadangan devisa tersebut masih memadai dan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan. “Tentu hal ini juga perlu didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Pilarmas.

