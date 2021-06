Kenaikan Jumlah Transaksi di E-Commerce Sejalan Bertambahnya Usia

Rabu, 9 Juni 2021 | 18:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kredivo dan Katadata Insight Center meluncurkan riset tahunan edisi kedua Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2021. Survei ini menggunakan lebih dari 10 juta sempel transaksi dari enam pemain e-commerce terbesar Indonesia bulan Januari-Desember 2020.

Expert Panel Katadata Insight Center (KIC) Mulya Amri memaparkan, beberapa temuan menarik dari riset ini di antaranya terjadi peningkatan rata-rata nilai transaksi secara konsisten di hampir semua kategori produk yang disebabkan oleh konsumen yang bergeser ke pembelanjaan secara online. Kemudian berdasarkan kelompok umur, semakin tua usianya, ternyatanya jumlah transaksi dan produk yang dibeli dalam setahun juga makin banyak.

“Dari hasil riset ini, mereka yang usianya 18-25 tahun, rata-rata dalam setahun melakukan sembilan transaksi dan membeli 13 produk. Jadi dalam satu transaksi bisa beli lebih dari satu produk. Semakin lebih senior, ternyata semakin sering jumlah transaksinya dan semakin banyak barang yang dibeli. Mereka yang usianya 36-45 tahun, dalam setahun rata-rata melakukan 12 kali transaksi dan membeli 18 produk. Bahkan yang usianya di atas 55 tahun melakukan 13 kali transaksi dan membeli 19 produk,” kata Mulya Amri dalam pemaparan hasil riset Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2021, Rabu (9/6/2021).

Temuan lainnya, konsumen perempuan melakukan pembelian lebih banyak dari laki-laki, tetapi dengan nilai transaksi rata-rata per barang yang lebih kecil. Untuk laki-laki rata-rata Rp 216.980 per transaksi, sedangkan perempuan rata-rata Rp 152.468 per transaksi.

Mulya menyampaikan, pandemi juga telah mengubah preferensi belanja konsumen saat bertransaksi online. Karena konsumen lebih banyak beraktivitas dari rumah, pandemi mendorong konsumen untuk membeli produk yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi belanja produk non-pokok. Hal ini terlihat dari penurunan volume transaksi produk fashion dari 30% di tahun 2019 menjadi 22% di tahun 2020, sedangkan terjadi peningkatan signifikan di kategori produk seperti peralatan rumah tangga, isi ulang pulsa dan voucher.

Dari sisi waktu, jumlah transaksi relatif merata dengan kecenderungan lebih tinggi di awal minggu. Dalam sehari, lonjakan transaksi terjadi pukul 09.00 hingga 15.00 dan pukul 19.00 hingga 21.00.

Temuan lainnya, promosi dan festival belanja online ternyata masih efektif menarik konsumen untuk berbelanja. Hari Belanja Online Nasional (12.12) dan festival belanja tanggal kembar seperti 9.9 dan 11.11 terbukti masih efektif dalam menarik konsumen untuk berbelanja. Jumlah rata-rata transaksi pada tanggal 11.11 dan 12.12 tahun 2020 meningkat hingga tiga kali rata-rata transaksi harian tahun 2020.

