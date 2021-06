Liberta Hotels Kembangkan Platform Digital LDE

Rabu, 9 Juni 2021 | 18:35 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah memberikan insentif dan stimulus bagi para pemilik hotel melalui program hotel rebranding, Liberta Hotels Internasional kembali memberikan warna bagi industri hospitality di Indonesia.

CEO Liberta Hotel Internasional, Niken Prawesti mengatakan, pihaknya memperkenalkan Liberta Digital Ecosystem (LDE), sebuah platform digital yang mencakup seluruh kegiatan operasional dan penjualan hotel.

"LDE ini di kembangkan untuk mengintegrasi seluruh hotel, SOP dan golden rules karyawan, mulai dari daily task operation hingga customer experience, sehingga tercipta efisiensi operasional. Platform ini kami sediakan gratis khusus hotel-hotel yang tergabung dalam manajemen Liberta Hotels Internasional,” ungkap Niken Prawesti, Rabu (9/6/2021).

Selaras dengan kondisi pandemi ini, kata Niken, banyak perusahaan dan korporasi yang menitik beratkan strategi pada lean organization dan menjalankan kegiatan perusahaan secara lebih efisien.

"Sistem ini terbukti dapat memangkas biaya investasi awal para hotel owner serta mengurangi biaya operasional keseluruhan sampai 10%," tegasnya.

Melalui LDE, konsumen dimungkinkan untuk melakukan pemesanan melalui website dan aplikasi Liberta Hotels dengan harga yang termurah. Konsumen juga dimungkinkan untuk melakukan self check-in dan check-out on the spot, melakukan interaksi dengan para co-host Liberta dan mengakses semua layanan hotel.

"Liberta Digital Ecosystem telah diaplikasikan di seluruh properti Liberta Hotels Internasional yang tersebar di pulau Jawa dan Bali,” ujar Niken.

Sumber: BeritaSatu.com