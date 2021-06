Penggunaan Fitur Paylater Meningkat Selama Pandemi

Rabu, 9 Juni 2021 | 18:54 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Katadata Insight Center melakukan survei terkait perilaku pembayaran konsumen saat belanja online. Survei ini dilakukan pada 26-30 Maret 2021 dengan melibatkan 3.560 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Expert Panel Katadata Insight Center (KIC) Mulya Amri memaparkan, riset ini menunjukkan pengguna metode pembayaran paylater atau beli sekarang bayar nanti meningkat selama pandemi.

“Metode pembayaran paylater digunakan oleh 27% responden untuk berbelanja di e-commerce satu tahun terakhir. Dari konsumen yang menyatakan pernah menggunakan paylater, 55% pengguna baru menggunakannya di saat pandemi,” kata Mulya Amri dalam pemaparan hasil riset Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2021, Rabu (9/6/2021).

Selain untuk membeli kebutuhan mendesak atau berbelanja dengan cicilan pendek, Amri mengatakan sebanyak 41% konsumen memilih fitur paylater untuk mengontrol cash flow atau pengeluaran bulanan.

“Studi ini menunjukkan bahwa hampir 90% konsumen menyadari bahwa paylater merupakan sebuah opsi pembayaran. Mereka yang sudah menggunakan paylater sangat puas dan 50% di antaranya berencana menggunakan fitur ini lebih sering daripada sebelumnya,” kata Mulya Amri.

Menanggapi hasil riset ini, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga melihat penggunaan fitur paylater memang terus meningkat dalam transaksi e-commerce. Namun ia berpesan kepada konsumen agar bijak menggunakan fitur tersebut saat bertransaksi.

“Kehadiran paylater sekarang sudah menjadi salah satu alternatif pembayaran. Ini memang meningkat dari waktu ke waktu. Yang perlu masyarakat lihat adalah bagaimana memanfaatkan fitur ini dan bisa diproyeksikan cashflow-nya baik,” kata Bima Laga.

Sementara itu menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, hadirnya fitur paylater akan sejalan dengan peningkatan transaksi di e-commerce. Bahkan nanti platform e-commerce yang tidak punya fitur paylater bisa ditinggalkan oleh konsumen.

“Paylater ini merupakan salah satu fitur pembayaran. Kalau tidak disediakan, platform itu akan dianggap tidak lengkap, dan konsumen bisa beralih ke platform lain,” kata Bhima.

