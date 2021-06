Tanpa Intervensi, Sampah Makanan Bisa Capai 112 Juta Ton Per Tahun

Rabu, 9 Juni 2021 | 21:00 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Berdasarkan laporan Food Lost and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan World Resources Institute dan Waste for Change, timbulan FLW atau sampah dan sisa makanan di Indonesia pada 2000 – 2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun. Kehilangan ekonomi dari FLW 2000-2019 sebesar Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun, atau setara dengan 4%-5% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

BACA JUGA Sampah Makanan di Indonesia Picu Hilangnya PDB Rp 551 Triliun Per Tahun

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengungkapkan, terdapat sejumlah penyebab FLW di Indonesia. Antara lain kurangnya implementasi good handling practice, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal, standar kualitas pasar dan preferensi konsumen, kurangnya informasi atau edukasi pekerja pangan dan konsumen, serta kelebihan porsi dan perilaku konsumen.

“Tanpa adanya intervensi kebijakan, hanya business as usual, timbulan FLW diestimasikan dapat mencapai 112 juta ton per tahun atau 344 kg per kapita per tahun pada 2045,” kata Arifin Rudiyanto dalam pemaparan hasil laporan tersebut, Rabu (9/6/2021).

Namun dengan skenario pengelolaan FLW, menurut Arifin timbulan FLW diestimasikan dapat ditekan pada angka 49 juta ton per tahun atau 166 kg per kapita per tahun pada 2045.

Untuk itu, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi dalam pengelolaan FLW di Indonesia dengan fokus pada lima aspek. Pertama, perubahan perilaku dengan fokus pada pengembangan lembaga penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan, dan edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan pengetahuan mengenai FLW dan mengubah perilaku.

BACA JUGA Sektor Bisnis Bisa Bantu Permasalahan Sampah Makanan Indonesia

Kedua, pembenahan penunjang sistem pangan dengan mengembangkan koperasi petani, serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses produksi pangan yang juga berkontribusi pada reduksi FLW. Ketiga, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan dengan mengoptimalkan pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi FLW di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga terkait isu FLW.

Keempat, pemanfaatan FLW dengan mendorong pengembangan platform penyalur makanan, penanganan FLW yang mendukung ekonomi sirkular, dan pengembangan percontohan pemanfaatan FLW skala kota/kabupaten. Kelima, pengembangan kajian dan pendataan FLW yang terintegrasi, baik pada level nasional maupun daerah.

Food loss sendiri merupakan kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi hingga tahap pengemasan, misalnya sayur yang busuk di gudang penyimpanan. Sedangkan food waste merupakan pangan yang terbuang saat proses distribusi dan konsumsi. Misalnya sisa makanan di meja makan yang dibuang.

Sumber: BeritaSatu.com