Harga Minyak Stabil di Awal Musim Panas

Kamis, 10 Juni 2021 | 06:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia stabil pada Rabu (9/6/2021) setelah data persediaan Amerika Serikat (AS) menunjukkan lonjakan stok bensin karena lemahnya permintaan bahan bakar meski akhir pekan Memorial Day, secara tradisional merupakan awal puncak musim panas.

Harga minyak mentah berjangka Brent tidak berubah di posisi US$ 72,22 per barel, setelah sempat menyentuh US$72,83, tertinggi sejak 20 Mei 2019. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup melemah 9 sen, atau 0,1% ke US$ 69,96 per barel, setelah mencapai US$ 70,62, tertinggi sejak 10 Oktober.

Meski pekan lalu stok minyak turun 5 juta barel, tetapi stok bensin dan bahan bakar lainnya naik tajam karena lemahnya permintaan, menurut data Administrasi Informasi Energi (EIA) untuk minggu termasuk liburan akhir pekan Memorial Day. Produk yang dipasok turun menjadi 17,7 juta barel per hari, dibandingkan 19,1 juta pada minggu sebelumnya.

Analis mencatat bahwa cuaca buruk naik turun di AS. East Coast (pantai timur AS) mungkin telah mengurangi konsumsi, menyusul periode penimbunan bensin yang secara artifisial meningkatkan permintaan selama pemadaman Colonial Pipeline bulan lalu dari serangan ransomware.

BACA JUGA Harga Minyak Tertinggi dalam 2 Tahun karena Komitmen Pemotongan OPEC+

EIA memperkirakan konsumsi bahan bakar AS akan tumbuh sebesar 1,48 juta barel per hari tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,39 juta barel per hari.

Minyak reli di awal sesi di tengah tanda-tanda permintaan bahan bakar naik di ekonomi barat. Sementara prospek pasokan Iran kembali memudar setelah Menteri Luar Negeri AS mengatakan sanksi terhadap Teheran tidak mungkin dicabut.

Investor berasumsi bahwa jika sanksi terhadap ekspor Iran dicabut, maka pasokan minyak akan meningkat tahun ini menyusul pembicaraan Iran dengan barat mengenai kesepakatan nuklir.

Namun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Selasa (8/6/20210 bahwa meski Iran dan Amerika Serikat mematuhi kesepakatan nuklir, namun ratusan sanksi terhadap Teheran akan tetap berlaku.

Sumber: CNBC